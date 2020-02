Los críticos de 'Hacer más PSOE' convocan una nueva reunión en la Sierra Norte

Los militantes del PSOE de Sevilla críticos con la dirección provincial, que el 23 de enero celebraron una primera reunión en la Casa del Pueblo de El Viso del Alcor, han programado otro encuentro en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, para jueves 6 de febrero.

En concreto, tendrá lugar en Alanís de la Sierra y a la cita han invitado a afiliados de la comarca para exponer el documento que, bajo el lema Hacer más PSOE, están promoviendo, tras la renuncia de tres de los miembros de la Ejecutiva provincial: el ex alcalde de El Coronil, ex diputado provincial, Jerónimo Guerrero; el secretario general del PSOE de El Viso y ex diputado provincial Manuel Domínguez; y el ex alcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE en ese municipio, Carmelo Cubero.

Al encuentro de El Viso asistieron entre otros la ex alcaldesa de Castilleja de la Cuesta y ex delegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar; el ex alcalde de Cazalla de la Sierra y ex diputado provincial Carmelo Conde; el ex alcalde de Castilblanco y ex delegado provincial de la Consejería de Agricultura, Segundo Benítez; el ex alcalde de Mairena del Alcor Casimiro Gavira; el ex diputado provincial y ex delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Manuel González Lora, o el ex secretario de Organización del PSOE de Sevilla Francisco Pérez Moreno.

El grupo ha reclamado un "esfuerzo sin desmayo" en los próximos procesos congresuales por la "renovación del proyecto y de los liderazgos" para recuperar la credibilidad y "rescatar" la Junta "con otra forma de hacer y sentir la política", en la que se respete la "pluralidad" y se vuelva a una "cultura de fraternidad y lealtad", interna "que reconozca la experiencia, el mérito y la capacidad".

Asimismo, en el documento reclaman un PSOE-A adaptado a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad, rechazando "la autocomplacencia".

Frente a ello, la sececretaria provincial, Verónica Pérez, ha advertido que las renuncias son "anecdóticas" en una comisión ejecutiva de 73 miembros y una organización provincial de 10.000 militantes.