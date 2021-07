El nuevo Alhambra Sport Club, el complejo deportivo número uno en Granada

El We Granada tomará un nuevo giro. Hace apenas unas semanas el complejo deportivo quedó en manos de Pío Salvador Aguirre, empresario jiennense que ha montado un ambicioso proyecto para hacer del nuevo Alhambra Sport Club el mejor centro deportivo de toda España.

Fue el 18 de junio cuando Pío Salvador adquirió las instalaciones y el control absoluto del We Granada, y desde aquel entonces no ha hecho más que mejorar todo el complejo con algunas pequeñas remodelaciones.

Sin embargo, el proyecto va más allá de esas ligeras mejoras, ya que el objetivo de Salvador es hacer del centro un sitio donde se pueda pasar un rato agradable a la hora de hacer ejercicio. Sus más de 40.000 metros cuadrados harán del Alhambra Sport Club un complejo único e inigualable, además se convertirá en el centro deportivo más completo.

“Me enseñaron los números y me di cuenta de que esto podía levantarlo. Mi idea no es competir con ningún otro centro. Nadie podrá competir con nosotros con lo que vamos a hacer aquí en el Alhambra Sport Club”, afirma Salvador.

Las instalaciones del complejo serán remodeladas para ofrecer a los socios una experiencia deportiva de máxima calidad para que a la hora de hacer ejercicio puedan dedicarse exclusivamente a ello sin necesidad de preocuparse por otras cosas.

El espacio con el que se cuenta en las instalaciones es enorme y a todo se le sacará el máximo provecho. Como primera misión, Pío Salvador quiere potenciar la actividad deportiva construyendo una piscina de 50 x 25 metros, algo que no existe actualmente en Granada.

Seguidamente, quiere empezar los trabajos de remodelación en la zona de la cancha de voleibol playero, en la cual se implementarán actividades para los niños y los mayores.

Todos los deportes

Otros de los deportes a potenciar serán el pádel y el tenis, el primero con gran protagonismo durante esta última época en la que la pandemia del coronavirus ha obligado a los deportistas a encontrar actividades al aire libre, mientras que el pádel se ubica como una de las actividades más populares.

Las tres pistas del complejo contarán con una cubierta para proteger a los jugadores del calor y de la lluvia. Además, la idea es que se puedan empezar a dar clases y se pueda competir en torneos a través de su propio club.

El Alhambra Sport Club también tendrá sus propias pistas de tenis para que los fanáticos a este deporte puedan dar sus primeros pasos en el juego. De la mano de instructores profesionales, los socios e invitados podrán disfrutar de clases particulares y partidos con amigos.

“En todos los negocios hay que maximizar ingresos y disminuir pérdidas, hay que darle valor a los clientes. La gente que llegue aquí tiene que encontrar esto impecable, con las mejores máquinas, con las mejores actividades, tiene que pasar un rato agradable porque la gente viene a desconectar en su zona de confort. Estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, el sector más duro del mundo es la construcción, esto es fácil, se trata de hacer al cliente feliz”, indica.

En el recinto se seguirá respetando la normativa COVID para brindar la mayor seguridad posible a los socios. Salvador llega a potenciar lo que funciona bien. Se ha mantenido a todos los trabajadores y la idea es seguir formándoles para que puedan ofrecer el mejor servicio posible a los clientes.

“Mi concepto del deporte no es ganar medallas o ser campeón de España con 18 años y abandonarlo. Se trata de una filosofía, que consiste en gozar de una vida saludable, longeva y equilibrada. Las nuevas generaciones no toleran el fracaso, no tienen capacidad de sacrificio y además es mejor sentado que de pie, mejor tumbado que sentado. En mi última conferencia con los jóvenes deportistas, salió la palabra ‘pereza’, pregunté por ventajas e inconvenientes. Y es una sorpresa porque son capaces de argumentar ventajas sobre ella”. afirma Salvador.

“Tienes que aprender a entender como piensan las nuevas generaciones”, añade.Es por eso por lo que Salvador ofrecerá su propio coaching dirigido a paliar estos problemas. Las salas del centro servirán para poder ofrecer estas charlas a las personas que lo requieran.

“Aquellos que me conocen bien saben que en mi vocabulario no existe el ‘no puedo’, creo que con actitud, pasión y determinación, todo se puede conseguir, y esta forma de pensar y actuar es contagiosa, llevando a las personas a lograr mejores resultados, y ser más felices”, expone.

De igual forma, estas salas estarán disponibles para actividades dirigidas con instructores capacitados que darán las mejores clases con una oferta muy completa de ejercicios.

Lugar de referencia

El Alhambra Sport Club se convertirá en el sitio de referencia deportiva en Granada para las personas de todas las edades, una de las ideas más innovadoras de Pío Salvador es la de habilitar aulas para los más pequeños en donde podrán aprender, estudiar y divertirse con las diferentes actividades que se implementarán para los infantes, así sus padres no tendrán que preocuparse por dejar al niño solo en casa.

La oferta educativa es algo muy llamativo, no muchos clubes te ofrecen este tipo de complemento en una inscripción.

El concepto de club social es algo que se ha perdido y que Salvador quiere recuperar en el Alhambra Sport Club, además de ofrecer una experiencia única al contar con las mejores instalaciones, también ofrecerá un servicio de comida con una amplia variedad para que los socios y visitantes disfruten al máximo su estadía.

Así es como el We Granada se convertirá en el Alhambra Sport Club, el complejo deportivo más completo en toda Andalucía y el que en unos años llegará a ser de los más importantes en toda España. Pío Salvador tiene claro el objetivo y sabe lo que tiene que hacer para llegar a él.

El deporte como forma de vida será la clave para llevar este gran proyecto a buen puerto.

“Para mi lo más importante en el deporte no es tener olímpicos (que los habrá), sino que un niño, aunque no sea bueno, pueda hacer su deporte favorito y además formándose académicamente día a día”.

El deporte es algo fundamental en el ser humano ya que nos mantiene activos y en movimiento. El nuevo Alhambra Sport Club ofrecerá a sus clientes la mayor experiencia deportiva en toda Granada.