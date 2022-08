Álex Moreno anuncia que sigue en el Betis

Pese a que fuentes del Betis daban por casi cerrado el acuerdo con el Nottingham Forest anoche, "a falta de flecos", y que todas las cantiades habían sido filtradas, con una venta por unos 10,5 miñllones más otros seis en variables, Álex Moreno seguirá en el club verdiblanco.

Así lo expresóen redes sociales elpropio futbolista, explicando que "tanto el Betis" como él han decidido "seguir caminando juntos".

"Hola béticos y béticas. Quiero compartir este mensaje con vosotros y deciros que el Real Betis seguirásiendo mi casa esta temporada. Es cierto que tanto el club como yo hemos recibido una propuesta para incorporame a otro equipo. Agradezco la importante oferta que he recibido, pero tras haberlo valorado tanto el Real Betis como yo hemos devidido seguir caminando juntos. El cariño de la afición, el proyecto deportivo y la confianza que me han mostrado todos los estamentos de la entidad me han llevado a anteponer mi compromiso con el Betis a cualquier otra cuestión", afirmaba el catalán.

Hola Béticos y Béticas, quiero compartir este mensaje con vosotros.💚👇🏼 pic.twitter.com/6hTtaRBjyR — Álex Moreno (@AlexMoreno) August 8, 2022

"Quiero segruir creciendo con el Betis y todo mi esfuerzo irá dirigido a dar lo máximo para conseguir que esta temporada vuelva a ser inolvidable. ¡Mucho Betis!, finaliza el comunicado del futbolista.