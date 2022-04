Ángel Haro: "La final hay que ganarla"

Con la máxima ilusión y confianza. Así se encuentra el presidente del Betis, Ángel Haro, que hoy ha realizado una ronda de intervenciones en los medios de comunicación antes de la final de la Copa del Rey. "Somos conscientes de lo que nos jugamos en este partido, hace mucho tiempo de una final y hay que ganarla. Hay que rematar esta alegría, además aquí en Sevilla", ha señalado el máximo dirigente bético, que ha estado acompañado del vicepresidente, José Miguel López Catalán.

"Estamos en modo Copa y espero que tengamos unos días felices. Todos estamos muy metidos y comprometidos con la ocasión", ha asegurado Haro, que sí ha querido quitarse la etiqueta de favorito: "No lo somos, será un partido disputado, ellos también tienen jugadores de mucha calidad. Estamos al 50%. Diría que el Betis hace un fútbol más atractivo, pero el mejor es el que gana. Cada uno tiene sus elementos, así que favorito ninguno. Confiamos en que el Betis va a hacer un buen partido, pero luego gana el mejor".

La final es una recompensa al trabajo realizado en todo este tiempo, aunque el presidente bético no se conforma con eso. "Los minutos previos van a ser de satisfacción, cuando empezamos este proyecto queríamos transforma la realidad del club y pasa por esto, por luchar por estas cosas y estar ahí arriba. Pero hay que ganar. Todo lo que no sea ganar será una tristeza", ha comentado Haro, que también confía en la plantilla: "Los veo en modo Copa y muy comprometidos. Hablas con ellos y hasta los tienes que parar de la intensidad que van a tener. La experiencia es un grado y ellos saben que tienen que divertirse y hacer su fútbol. Si ponemos nuestros argumentos en la mesa, respetando al rival, vamos a sacar el partido hacia delante".

Tampoco le preocupa al dirigente bético la actuación del árbitro, con ese cambio de discurso que ha tenido el Betis en las últimas semanas. "Va a hacer su trabajo con honestidad, se tienen días buenos o malos, pero tenemos que ayudar. Eso no quiere decir que no se puede expresar una queja en un momento determinado, pero no hacemos un favor si hablamos del arbitraje en cada momento. Hay que hablar lo menos posible y ojalá los podamos felicitar al final", ha comentado el presidente, que confía en que jugar en Sevilla sea beneficioso para el Betis: "Mal no viene, es estar en tu ciudad y el ambiente que se va a vivir. En el estadio habrá más equilibrio entre aficiones, pero el ambiente de la ciudad va a ser verdiblanco. Es un aspecto a favor".