Ángel Haro: "El fútbol es de listos, pero no de tramposos"

Con el director general deportivo, Antonio Cordón, de vacaciones unos días tras el cierre del mercado, fue el presidente del Betis, Ángel Haro, quien hizo de maestro de ceremonías para presentar a Ayoze Pérez. El máximo dirigente verdiblanco agradeció expresamente "el esfuerzo" del futbolista para recalar en Heliópolis, por aquello del límite salarial, en unas "últimas horas de mercado muy tensas". "Él ha hecho un esfuerzo económico para estar aquí y hay que darle las gracias por perseverar por estar con nosotros", indicó.

Haro fue cuestionado por la polémica expulsión de Luiz Felipe y confirmó que el club recurrirá la tarjeta roja. "No me pareció una acción merecedora de roja. El árbitro puede tener ese error porque está lejos, pero desde el VAR debían haberlo avisado, porque fue un leve toque de refilón en el pecho, con el brazo yendo de arriba a bajo para quitarle el balón", indicó al tiempo que lanzaba una "reflexión general a lo que se está viendo en el fútbol. "Se premia al tramposo. El fútbol es de listos, dicen, pero no de tramposos. Y esto ha sido con un rival y mañana puede ser alguien de nuestro equipo y sea quien sea hay que recriminar estas acciones, porque se ve en categorías infantiles que los niños ven que triunfa el tocarse la cara cuando no ha habido nada".

El dirigente bético continuó "sin poner la lupa en Aspas, porque puede ser cualquier jugador, también de los nuestros". "Hay que reprobar ese comportamiento y debe ser perseguido por los árbitros", afirmó. "Vamos a presentar un recurso, pero no sé si prosperará, pero entendemos que no es roja y que el árbitro del VAR debería haber intervenido. Para expulsar a alguien debe ser todo mucho más claro", insistió.

También se refirió Haro al alto número de expulsiones en el Betis entonando el mea culpa y apuntando a la necesaria "reflexión interna". "Es cierto que hay anomalía estadística con respecto a las faltas que hace el Betis y el número de expulsiones, pero hay que hacer una reflexión interna y entonar el mea culpa y ver en qué falla cada uno. Algunas son claras y ha habido otras que no han sido como la del otro día. No hay que señalar a ningún jugador, porque Luiz Felipe sólo fue expulsado una vez en Italia. Quería jugar y dio un manotazo en el balón, porque Iago Aspas tenía clara intención de perder tiempo".

Sobre el futuro de Ayoze, que llega cedido por el Leicester hasta el 30 de junio, indicó: "Lo que hay es ver cómo nos entendemos las dos partes. Hasta hora entendimiento claro y nos gustaría, pero tendremos que hablar tras la temporada". Y es que para inscribirlo se ha tenido que tirar "de imaginación" para cumplir con el límite salarial y con el "esfuerzo del futbolista".

Por último, se refirió a los contactos en la renovación de Guido Rodríguez: "Estamos contentos con su rendimiento. Entra ya en una ventana para sentarse a negociar; nos gustaría prolongar su contrato y en ello estamos".