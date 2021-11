Ángel Haro: "Es un partido clave para los intereses del Betis"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación desde el aeropuerto de San Pablo, justo antes de que la expedición ponga rumbo a Leverkusen. "Es un partido clave para los intereses del Betis en la competición europea", ha indicado el dirigente, que ha cifrado en unos 4-5 millones la cantidad económica que supondría quedar primero de grupo.

"Es un partido clave, nos jugamos pasar y tendríamos muchas opciones de ser primero de grupo, con lo que eso implica. Es un partido muy importante", ha comentado Haro, que prefiere ir a partido a partido pese a que el derbi está ya a la vuelta de la esquina: "Nos gustaría centrarnos en este partido, luego vendrá lo que tiene que venir, que es un derbi, un partido muy importante. Este partido es clave para los intereses del Betis para la competición europea. No hablaría de grado de importancia, son importantes los dos. En el de mañana nos jugamos seguir en competición europea y el liderazgo del grupo, y el siguiente por lo que representa y que nos jugamos tres puntos porque queremos estar arriba y es clave sumar de tres en tres".

Además, Haro también le ha quitado relevancia a ese menor tiempo de descanso del Betis para afrontar el derbi. "Influye algo, pero no me preocupa. Son partidos que vamos con muchas ganas, ese menor tiempo de preparación lo vamos a suplir con lo que significa para nosotros ese partido. No me parece crucial eso", ha señalado el presidente, que tampoco se detiene en los objetivos del rival: "Lo que me gustaría es que el Betis siguiera pasando competiciones, lo que hagan otros equipos, no me importa. Si pasan bien, si no, no".

Sobre la derrota del pasado domingo ante el Atlético, el máximo dirigente bético le ha quitado trascendencia y no cree que afecte al presente del equipo. "Lo que pasó en el Wanda puede pasar, estamos hablando de un Atlético de Madrid que es un gran equipo, ellos lo hicieron mejor y estas cosas pasan en el fútbol. No creo que haya mermado en absoluto el esfuerzo y la ambición que tiene el equipo. Son cosas que pasan y hay que aceptarlas", ha indicado Haro, que está satisfecho con el rendimiento del equipo hasta el momento: "Es alto, muy alto, estamos haciendo un buen año, en el año natural es excelente. Es razonable y estamos donde queremos estar".

Sobre los aspectos deportivos, el presidente ha mostrado su total confianza en Manuel Pellegrini. "La gestión de la plantilla corresponde al entrenador, confiamos en él, es el que tiene que decidir quién juega en cada momento", ha comentado antes de pararse en Fekir, ausente en el Metropolitano: "Es un jugador determinante por la calidad del equipo, es muy importante para el equipo, es un jugador que está disponible para el entrenador y que lo va a hacer bien. La gestión del equipo es del entrenador, él sabe cuándo y cómo tiene que jugar el equipo y confiamos plenamente en su criterio".

No le pasa desapercibido a Haro el buen ambiente que se respira en el Benito Villamarín. "La afición siempre está ahí, pero es cierto que cuando el equipo le da a al afición lo que le está dando, esa unión se palpa y es más evidente. Es un momento muy bonito, la afición anima al equipo, el equipo a la afición, y ése es el camino que tenemos que seguir", ha indicado el máximo dirigente, que ha finalizado recordando la trascendencia del duelo de este jueves: "No sabría decir la cantidad exacta, unos 4-5 millones, pero no sólo es la cantidad económica, sino estar más cerca de ir pasando rondas y por tanto te quitas la carga de partidos. Es muy importante ser primeros".