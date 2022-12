Atalanta, la última prueba para el Betis

En la previa del día de Nochebuena el Betis apura su puesta a punto con el último de los amistosos previstos para llegar en el mejor estado posible a la reanudación de la Liga, el próximo jueves frente al Athletic. Antes se probará esta tarde contra la Atalanta (17:00) en el Benito Villamarín, tercer test en esta minipretemporada invernal en el que Manuel Pellegrini, sin embargo, afronta con importantes ausencias que le impedirán probar un posible once inicial cara al duelo ante el cuadro vizcaíno.

En este sentido, destacan las bajas para este encuentro de Canales y Víctor Ruiz. Preocupa especialmente la situación del central, ya que con la baja por sanción de Édgar, expulsado en la última jornada liguera en Mestalla, y la presumible falta de Pezzella, que llegaría uno o dos días antes del choque apurando sus vacaciones tras conquistar el Mundial, la pareja en el eje de la zaga está llamada a conformarla él y Luiz Felipe, por lo que se mima al catalán para que supere las molestias musculares que arrastra desde el pasado sábado cuando jugó frente al Inter. Jugó sólo el primer tiempo y desde entonces ha trabajado al margen de sus compañeros.

Canales ya no disputó ese choque ante el cuadro milanista y es otro de los futbolistas que preocupa. El de Santander sí jugó ante el United y se retiró al descanso. Desde entonces ha hecho trabajo específico y no se lo quiere forzar para que llegue al encuentro frente al Athletic.

De la lista de convocados de Pellegrini para enfrentarse con la Atalanta destaca también la ausencia de Loren. El técnico no cuenta con el delantero y de alguna manera se le fuerza para que ponga de su parte cara a una posible salida en el mercado invernal que se abre el próximo 1 de enero. Frente al equipo inglés no tuvo participación y contra el Inter sustituyó a Ruibal en el minuto 79. Hay varios conjuntos de Segunda División interesados en el marbellí, al que todavía le queda un año más de contrato y no tiene pinta de que Pellegrini vaya a cambiar su postura en el futuro.

Entre las novedades destacan las altas de William Carvalho y Sabaly, integrados ya desde la pasada semana en los entrenamientos tras su descanso pos Mundial, el portugués debe ser una pieza clave en este reinicio de competición mientras Guido Rodríguez vuelve a coger el ritmo. La baja de Paul por lesión no le dejan al preparador heliopolitana muchas alternativas en el centro del campo y, sin Canales tampoco, Guardado acompañará al luso en este amistoso y puede incluso que frente al Athletic.

El partido servirá para que otros jugadores con una larga ausencia sigan recuperando sensaciones. Es el caso de Juanmi, que demostró en el último amistoso no haber perdido el olfato goleador, Joaquín, que recuperó la chispa perdida tras su lesión, o Luiz Felipe, que debe erigirse como el faro en la defensa tras una primera parte del campeonato sin continuidad por su lesión, su expulsión en Vigo o el problema de las inscripciones del inicio de la temporada. También tendrán una oportunidad tres canteranos: Félix, Enrique y Dani Pérez, todos con minutos en los dos anteriores amistosos.

La Atalanta es sexta en la Serie A y llegó al parón liguero pasando por una mala racha de resultados perdiendo cuatro de sus últimos cinco partidos. Su máximo goleador en lo que va de curso es el nigeriano Ademola, con siete tantos, y mantiene en sus filas al ex sevillista Muriel. Su entrenador, Gian Piero Gasperini, destaca por practicar un fútbol alegre y muy ofensivo.