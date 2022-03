Bartra, entre Fekir y Muniain

Nada más terminar el partido entre el Betis y el Athletic, Bartra mantuvo un diálogo con Muniain. Viejos conocidos de las categorías inferiores de la selección, el central bético quiso aclarar esa polémica entre el atacante del Athletic y Fekir, que le acabó costando la expulsión al verdiblanco.

"A Iker (Muniain) le tengo mucho cariño, hace más e diez años que lo conozco. Le dije que en eso se equivocó. Pero lo que pasa dentro del campo se queda ahí, cuando pita el árbitro cada uno sabe lo que ha hecho bien o mal. Nos conocemos desde la sub 18", ha indicado Bartra en la televisión del Betis, en la que también ha salido en defensa de Fekir: "Son jugadores que hacen grande no sólo a nuestro club, también a la Liga. Con el talento y el juego que tiene, que la gente quiera ver la Liga, que los disfrute. Es el jugador que más falta recibe de toda España, de toda Europa, cuántas amarillas provoca o le pitan. Es un jugador muy fuerte de piernas, le dan una patada que es falta y no lo mueves. Para el árbitro tampoco es fácil".

Además, Bartra ha analizado la situación en torno al francés. "Tiene un carácter fuerte. Pero llama la atención cuando se rebota tanto, es porque sientes que está sufriendo decisiones injustas. Conociéndolo, ojalá se le pueda respetar más, se lo merece en el aspecto futbolístico. Él también aunque no se las piten, o sean decisiones delicadas, que mantenga el carácter que tiene, pero sin ir más allá. Poco a poco lo van a ir respetando más, es de los más determinantes de la Liga", ha comentado Bartra