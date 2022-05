Bartra: "Se ha visto un partido de fútbol de mucho nivel"

Marc Bartra, autor del gol del Betis, lamentaba el cruel final que el partido deparaba al equipo verdiblanco. El defensa reconocía el potencial del Barcelona, pero veía el resultado injusto.

"Se ha visto un partido de futbol de mucho nivel, nos meten un golazo al final que no hace justicia. Yo creo que hemos merecido más. Hemos hecho una primera parte muy buena, con mucha intensidad en defensa desde el aspecto táctico, no hemos concedido ocasiones de ellos y hemos tenido dos clarísimas, un palo, si nos hubiéramos puesto por delante hubiera sido otra cosa, pero sí es verdad que el Barça es un equipo que siempre está en el partido. La hemos tenido, pero al final es por detalles, en la élite es así y al final pues te meten un gol que nos cuesta no llevarnos ese punto que hubiera sido sumar y haber estado ahí para competir en Champions", decía el catalán.

Bartra explicaba cómo acabó el partido muy dolorido tras marcar con un hombro que tenía dañado. "En la primera parte me he reventado la clavícula y encima he rematado con el hombro donde tengo el dolor. Ha sido con el alma".

Por último, habló de las opciones de Champions. "Era una ilusión, un sueño y los convertimos en una realidad, ganando a grandes rivales, hoy hemos hecho un gran partido".