El Betis mantiene una política de austeridad para este mercado de fichajes y así lo ha vuelto a reconocer el presidente verdiblanco, Ángel Haro, que ha hecho hincapié en la complicada situación económica. "Sin salidas difícilmente habrá entradas", ha admitido el máximo dirigente en la Cope, donde ha repasado la situación del equipo bético.

"La secretaría técnica lleva tiempo trabajando, no buscamos fichajes de grandes importes por las limitaciones que tenemos. Nos hemos pasado límite de plantilla del año pasado, somos uno de los 7-8 equipos que está así, y sólo podemos fichar si libera porcentaje de plantilla. Por cada 100 euros de ahorro te gastas 25. Hay que ser conscientes de la situación. Si no hay salidas difícilmente habrá entradas. Esta salida de jugadores es muy cara, pierde la competitividad del equipo y te libera sólo el 25% de lo que dejas de pagar", ha indicado el presidente, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad en torno al entrenador: "Es consciente de las limitaciones, es una persona ambiciosa quiere tener la mejor plantilla disponible y competitiva en todas las competiciones. No podemos olvidar que la plantilla funcionó el año pasado aunque hay que mejorar algunos puestos. Hay que ser imaginativos, conseguir ingresos no teníamos previstos, ése es nuestro trabajo".

Y es que Ángel Haro ha reconocido las dificultades del balance económico. "El año pasado va a ser de pérdidas, el el margen de bruto va a ser tendiendo a cero, pero las amortizaciones van a ser las pérdidas, más de 30 millones. Los traspasos han sido tendentes a cero, nos hemos tenido ticketing, abonos… Los ingresos ordinarios de han visto reducidos en más de 20 millones . La manera de cuadrar presupuestos es vender, pero no podemos hacerlo por debajo del valor neto contable, las pérdidas serían mayores", ha señalado el presidente, que ha puesto en valor el trabajo de los más jóvenes: "No olvidemos la cantera, tenemos 9 jugadores con el primer equipo, y no considero cantera a Rodri. Vienen Édgar, Robert… El Betis en momentos de su historia ha tirado de la cantera. La única forma de crecer es a través de la cantera y la venta. Los ingresos ordinarios son para los gastos ordinarios. Las desinversiones que haga son lo que te va a permitir invertir en jugadores".

Sobre posibles salidas, Haro ha insistido en que tratará de mantener el bloque. "Hay interés, pero oferta firme no tenemos. Tenemos tentativas, conversaciones, hay jugadores que interesan, pero hay jugadores que son piedra angular del proyecto y nos gustarían que siguieran con nosotros. Ningún jugador es intransferible en el Betis, pero hay pilares básicos que tienen que llegar una muy buena oferta. Si sale uno vendrá otro. Guido es un jugador que está destacando y su valor está creciendo, Lainez también. No estamos planteando una venta de estos jugadores", ha asegurado el dirigente bético.