DIRECTO | Betis - Atlético, en directo: Guardado entra con Guido y Carvalho jugará más adelantado

Pellegrini, en la previa del partido, ha atendido a Movistar y ha comentado lo siguiente: "El equipo está acostumbrado a jugar a mediados de semana. Las próximas dos semanas jugamos en Europa League. Intentamos siempre ver cuál es el mejor once dependiendo de la recuperación física y el trabajo táctico. Creo que Nabil Fekir estará para algunos minutos disponible si lo estimamos oportuno. El Atlético creo que es un equipo que está preparado para hacer cosas importantes. Tiene jugadores y un plantel muy bueno, siempre pelea por el título y por Copas europeas y este año va a se un año más. Por eso creo que estar en el mismo lugar que ellos es de mucho mérito. Para mí siempre es clave en todos los partidos el rendimiento individual de los jugadores. Y cuando se juega contra equipos grandes no se permiten errores y ojalá no cometamos mucho. Saldremos siempre a buscar el partido".