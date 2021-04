Marc Bartra no lo ha pasado bien en los últimos meses. El central lleva más de tres meses sin competir con el Betis por diversos problemas, con una situación que no había vivido nunca en su carrera y que lo ha hecho emocionarse durante un entrevista en los medios oficiales del club.

El central, además, ha destacado el buen momento por el que pasa el equipo, de la que ha hecho responsable al entrenador, Manuel Pellegrini. "Sabe tocar la tecla adecuada para cada jugador en el momento adecuado", ha expresado Bartra, que tiene opciones de regresar el domingo al equipo ante la baja de Víctor Ruiz.

Situación

"Nunca había estado tanto tiempo fuera de los terrenos de juego. De las cosas no tan buenas quiero sacar las positivas, ha sido un tiempo que me ha hecho estar preparándome en lo físico y en lo mental para poder llegar a hacer un buen final de temporada, que es muy importante para el equipo".

Lesiones

"Me encanta cuidarme mucho, creo mucho en el físico, en estar bien. Desde llegada he estado disponible en casi todos los partidos, he tenido muchos minutos. Este año, sea por lo que sea, llevaba un tiempo con molestias en el tendón, me daban para estar al 100%. Cuando mejor estaba, llegó una lesión, que me dejó en los últimos partidos que jugué, me lo iba notando. Durante el partido de Granda no me sentí bien y tuvimos que parar. Luego se juntó con un cólico muy fuerte. Más de un año difícil para mí en ese sentido, cada dos meses lo tenía. Cuando me daba intentaba recuperarme, del hospital a entrenarme. Al final es pérdida de peso, un montón de pruebas para saber lo que era. Gracias al equipo médico, al nutricionista, a mi familia, lo hemos podido sacar adelante. Dicen que estoy al 100%, que no a a volver a pasar, y con muchas ganas de volver al terreno de juego".

Visión del equipo

"No estoy hecho para esta fuera. Se pasan más nervios, he intentado ayudar en todo lo que he podido. Apoyar, animar, en los momentos buenos y en los difíciles. Soy de los que más tiempo lleva en el vestuario, una persona que quiere remar también lo tiene que hacer cuando está fuera".

Objetivo personal

"Todos somos de carne y hueso y pasamos momentos malos. Lo importante es superarlos y seguir hacia delante, es lo que nos define como personas y futbolistas. Tenía el reto de llegar al final de temporada, viendo cómo se compite, hemos superado esa fase de ser mas compactos, intensos, sin balón hemos dado un paso adelante todos, y es lo que nos da tener resultados. La calidad está, eso lo sabemos de sobra".

Europa

"El objetivo es el domingo, el Atlético. Es lo que nos hemos ido marcando en 2021, así se hizo en mi primer año y se llegó a Europa sin haberlo hablado prácticamente. Estamos en un sitio muy bueno en la tabla, nos tiene que dar esa motivación de que vamos a competirle al rival que venga, no al siguiente".

"Es un objetivo que ya teníamos el año pasado, no fuimos tan regulares como ahora. Esa mentalidad de saber sobreponerse, no de frustrarse. No dominamos como años anteriores, pero estamos cómodos también sin balón. Esa solidaridad de los medios, de los delanteros... Eso te hacer estar en el partido en todo momento. No bajar los brazos cuando se encaja un gol, en fútbol puede pasar. Pellegrini tene mucho que ver, esas situaciones las hueles con la experiencia que tiene".

Pellegrini

"Es un entrenador que tiene ideas claras, impone mucho a la hora de mandar. Sabe tocar la tecla de cada jugador en el momento que la tiene que tocar. Se basa en el rendimiento del momento, no mira más allá. No se casa con nadie y eso hace que haya que estar metidos y tener un rendimiento óptimo para poder sumar".