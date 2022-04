Borja Iglesias: "¿La Champions? Es el objetivo a día de hoy"

Borja Iglesias volvió a ser decisivo para el triunfo del Betis, después de que Alcaraz lo derribase en la acción del penalti que el mismo delantero transformaría para el 1-2. "¿La Champions? Es el objetivo a día de hoy", ha indicado el Panda en Movistar LaLiga.

"Se nos había puesto complicado con el gol de ellos, además pusieron un partido más cerrado, pero hemos confiado y creído en que podíamos remontarlo", ha indicado Borja Iglesias, que ha destacado la mentalidad del equipo: "Han competido muy bien, pero este equipo ha remontado más veces y eso ayuda. Tienes la sensación de que puedes darle la vuelta. Son tres puntos muy importantes".

Sobre las aspiraciones ligueras del Betis, Borja ha sido claro cuando le han preguntado por la Champions. "Es el objetivo a día de hoy, a ver dónde nos coloca el tiempo. Compitiendo así vamos a tener opciones hasta el final", ha comentado el delantero, que también ha analizado la acción del penalti: "Se me ha ido el balón y he ido a presionar a ver si podía robarlo. Él toca con el pie de apoyo el balón y me toca a mí. Es mala suerte para él. Hay distintos lanzadores, tengo la confianza de todos y contento por meterlo".

Por último, Borja también se ha querido acordar de los jugadores que participan menos. "Estoy feliz, disfrutando de una buena temporada de todos, también de los que participan menos. Todos han tenido su momento y gracias a ellos estamos aquí", ha concluido el delantero bético.