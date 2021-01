Pellegrini: "Tuvimos la serenidad para mantenernos ordenados y dar la vuelta"

La cuarta victoria consecutiva del Betis, sumando Liga y Copa, dejaba muy satisfecho a Manuel Pellegrini, que hacía tras el triunfo sobre el Celta "una valoración muy positiva, primero porque nos enfrentamos a un gran equipo, que estaba pasando un buen momento, a pesar de las últimas derrotas".

El chileno destacaba cómo su equipo fue capaz de tener temple pese al gol inicial de Santi Mina: "Sabíamos que sería un partido complicado tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Comenzamos perdiendo pero tuvimos la serenidad y la tranquilidad para mantenernos ordenados y darle la vuelta al marcador, que hacía bastante tiempo que este equipo cuando comenzaba perdiendo no podía ganar".

Así explicó el desarrollo del encuentro ante el Celta: "Partimos en el partido bien, desgraciadamente hubo un par de pérdidas que terminó una con un tiro de ellos al palo. Nos desconcentramos en ese córner y llegó el gol. Y ahí tuvo el mérito el equipo de seguir convencido, mantener una línea, un orden, que quizá con anterioridad, al verse en desventaja se desordenaba muy rápido. A través del juego, de buscar buenas posesiones y buenos movimientos ofensivos, hicimos dos buenos goles, tuvimos un par de oportunidades más, y después tuvimos la constancia y la concentración defensiva para no permitimos al Celta, que es muy ofensivo también, que tuviera espacios para empatar".

Además, ya pone la mirada en la zona europea después de este trascendental triunfo para dar un salto en la clasificación: "Son tres puntos en casa que nos deja la ilusión de seguir en la mitad de la tabla hacia arriba, intentando acercarnos a los equipos que están en zona europea. Una derrota nos dejaba en la mediocridad de la tabla ya bastante lejos de los objetivos".

Ya en un panorama más amplio, prometió continuar en esta línea positiva durante la segunda vuelta, concluida la primera. "Hemos terminado la primera vuelta con 26 puntos, nos hubiera gustado lograr algunos más, pero vamos intentar a mejorar en la segunda vuelta, ya que está en la línea correcta".

Más seguridad, más puntos en la segunda vuelta: "La matemática lo dice, 26 puntos no alcanzan para la zona europea. Tuvimos mucha irregularidad en la primera vuelta y ojalá en la segunda seamos un equipo más constante en nuestro funcionamiento, más sólido en el juego defensivo, como hoy, que a pesar de quedarnos sin un jugador de marca como Guido teníamos jugadores más creativos, pero el equipo defendió con aplicación y concentración... A medida que bajemos los goles concedidos creo que el equipo tiene futbolísticamente una línea que no ha variado ni en sus peores momentos y eso ha sido muy positivo, no confundirse cuando los resultados no eran los que queríamos, sino tener seguridad en el trabajo que se hace".

Mirando ya a Europa: "Tenemos un déficit de puntos de la primera vuelta y es importante seguir descontando los puntos de los que están por encima nuestra, vamos a intentarlo, ya que el equipo está en el camino correcto".

El crecimiento de Fekir y el rol de Canales: "Sin lugar a dudas que el retorno de Sergio fue muy importante para el equipo, no sólo por el trato de balón, por su calidad, sino por la faceta de goles, quizá lo que está faltando un poco a Nabil, que no puede ser nunca un jugador cuestionado. En todos los últimos partidos Nabil se ha echado el equipo al hombro, ha tratado de crear, de buscar remate, pases finales... Desgraciadamente anda peleado con el gol, pero su funcionamiento, su entrega, su compromiso y su calidad... no han estado evaluable la posibilidad de que no juegue porque es un jugador diferente".

Las lesiones de Ruibal y Guido: "Aitor seguramente tiene un esguince de tobillo, vamos a revisar, pero no parece que vaya a más. Guido llegó muy justito el partido, pero se fue apretando, se fue sintiendo duro. Vamos a ver si Guido está disponible para el próximo partido".