Cousillas, el fiel escudero de Pellegrini

El 9 de julio de 2020, el Betis hizo oficial la contratación de Manuel Pellegrini Ripamonti, el hombre que le ha cambiado la vida al club verdiblanco. Y con el Ingeniero aterrizó una persona que, poco a poco, al igual que el chileno, se ha ganado el aprecio y el cariño de la parroquia heliopolitana: Rubén Osvaldo Cousillas Fuse.

La forma tan intensa en la que vive los partidos, tanto oficiales como amistosos –"No vamos a hacer un papelón. No nos puede pasar otra vez lo mismo", gritó a los jugadores béticos cuando apenas se llevaba disputado un cuarto de hora y habían encajado ya tres goles en el primer amistoso ante Colo-Colo, después venir de perder (4-0) ante River Plate– es una buena muestra de la pasión con la que el segundo de Pellegrini siente el fútbol.

Amistad La relación entre Cousillas y Pellegrini comenzó en San Lorenzo de Almagro y sigue cumplidas dos décadas

Esos brazos al aire en cada festejo de gol del Betis y esos besos a las estampitas de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y de Nuestra Señora de la esperanza Macarena quedarán para siempre en la memoria del hincha que siente en verdiblanco, al igual que sus evocaciones al Kirikocho, esa leyenda con origen en el fútbol argentino a modo de mufa hacia el contrario –sirva como anécdota su caminata hacia el banderín de córner en esa tanda de penaltis en la que el Betis se proclamó campeón de Copa en la Cartuja, con su habitual ritual mientras tiraban jugadores como Gayá y, sobre todo, Musah, que falló–.

Ídolo El segundo técnico del Betis dejó huella en el club de Boedo, donde militó desde 1980 a 1987

Pero Cousillas es más que un segundo entrenador para Pellegrini. Ambos llevan juntos desde el martes 13 de febrero de 2001, cuando el chileno tomaba las riendas de San Lorenzo de Almagro. En una entrevista en El Gráfico, publicada el 14 de agosto de 2009, Cousillas desveló las palabras exactas que le dijo el Ingeniero: "El tema es que nos juntamos un rato antes de la presentación oficial. Ahí me dijo: ‘Yo trabajo de esta manera, conmigo tendrás toda la confianza del mundo mano a mano, soy el único responsable y te voy a evaluar tres meses. Si me conformás, te quedás; si no, buscaré a otro’. Desde ahí no creo más en la mala suerte".

Fernando Miele, empresario de importancia por entonces en el país argentino y presidente de San Lorenzo, los unió y más de veinte años después siguen juntos y haciendo historia en el Betis. En el club azulgrana, por tanto, surgió todo. Un club en el que Cousillas fue un ídolo como portero. El Flaco de Boedo lo llamaban y así sigue siendo recordado por Los Cuervos (apodo que reciben los hinchas azulgranas) más longevos, tras aquellos 7 años (1980-1987) en los que defendió la portería de San Lorenzo, el club argentino que más marcó su etapa como jugador, aunque también cabe mencionar su paso por Argentinos Junior en el final de su carrera (1992-95) y, por supuesto, su amado Club Atlético Sarmiento de la ciudad argentina de Roque Pérez, en donde nació un 9 de mayo de 1957.

Reconocimiento Cousillas es una persona que tiene la admiración de mucha gente de Roque Pérez, su localidad natal

Así empezó forjarse una relación de amistad, respeto y compañerismo, hasta el punto que Cousillas siempre ha querido estar lado de Pellegrini en los banquillos, creciendo como persona y como entrenador. Pero más allá de lo futbolístico, lo más importante es el alto grado de humildad y de buena persona que atesora Cousillas, quien lo refleja en su día en el Betis. Sabe escuchar al jugador, aconsejarlo y ser el brazo extensible de Pellegrini. Los diálogos entre ambos se ven en cada entrenamiento y partido. No son primero ni segundo entrenador, son dos amigos, dos hombres de fútbol. El Flaco, fiel escudero del Ingeniero.