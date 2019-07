El Betis ha elegido a Borja Iglesias para reforzar la delantera y el acuerdo entre las tres partes está cada vez más cercano, como así lo reconocen ya desde el Espanyol. Si el club blanquiazul comenzó negando los contactos, los dirigentes ya admiten abiertamente que la negociación se encuentra en la recta final. "Está en el momento de finalizar las conversaciones", ha asegurado García Pont, vicepresidente del Espanyol.

"En catalán hay un refrán que dice No diguis blat fins que no estigui al sac i ben lligat.Hay conversaciones, estamos hablando. ¿Si va a terminar la estancia en Navata? Puede que sí o que no", ha asegurado el dirigente, que confía en que la solución sea satisfactoria para todos: "Estamos hablando de condiciones y hasta que las tres partes no estén de acuerdo no llegaremos a firmar. Está en el momento de finalizar o no conversaciones".

García Pont, además, ha asegurado que no cree que el asunto se vaya a romper ahora. "No creo, pero todo puede ser. De momento, Borja es jugador del Espanyol y hasta que no haya acuerdo seguirá siendo. Él tiene gran profesionalidad. Si Borja se queda nos quedamos con un jugadorazo y, si se va, tendremos recursos para hacer otras cosas", ha comentado el dirigente espanyolista, que cree que el asunto se puede resolver pronto: "Podría pasar o que el Betis dijese ahora no puedo y sean 15 días. Se hará si el Betis acepta unas condiciones que creemos que son buenas para ellos, Borja y para nosotros".