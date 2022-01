Betis: Oficial la renovación de Fekir hasta 2026

El Betis ha hecho oficial este miércoles la renovación de contrato de Nabil Fekir hasta 2026. El galo finalizaba su vinculación con el club verdiblanco el 30 de junio de 2023, por lo que son por tres temporadas la ampliación de la relación entre la entidad de Heliópolis y su futbolista.

El Betis ha contado en esta ocasión con Alberto Edjogo-Owono, experto en fútbol internacional, para dar a conocer una noticia que minutos después ha tenido su confirmación, con Nabil Fekir posando sobre el césped del estadio Benito Villamarín.

"Hace tres años llegué a un club fantástico. Tengo muy buenos recuerdos. Qué felicidad. Desde el primer día me enamoré de este club, de sus aficionados, de esta ciudad y de su gente. Goles, asistencias, clasificación para Europa... He vivido grandes momentos, pero quiero más. Me dicen que soy un genio, pero yo sólo se jugar y disfrutar del fútbol. Creo que ha llegado la hora, tengo ganas de seguir viviendo esta emoción aquí, en mi casa", narra Fekir en el vídeo lanzado por el Betis en redes sociales.

De esta manera, después de varios meses de negociaciones, el Betis se asegura la continuidad de un jugador que de la mano de Manuel Pellegrini está ofreciendo el verdadero nivel que se esperaba desde que llegara al conjunto heliopolitano, siendo su continuidad una buena noticia para los aficionados verdiblancos.