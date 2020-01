El fichaje de Guido Rodríguez por el Betis se encuentra muy avanzado, a la espera de definir los últimos detalles entre las partes para que el argentino estampe su firme en el contrato que lo vinculará con el club verdiblanco hasta 2024. Así lo ha reconocido el propio centrocampista a su llegada a México, donde ha acudido para despedirse del América antes de iniciar su aventura europea.

"Por lo que sé, está muy avanzado; hay detalles que tienen que hablar entre los clubes sé que está muy avanzada la negociación y nada, es algo que yo busqué. Así que el paso a Europa siempre lo quiere un jugador, así que hay que esperar a que se terminen de dar las cosas", ha indicado Guido Rodríguez en el propio aeropuerto de la capital mexicana.

El argentino no ofreció detalles de la negociación, aunque la operación se cifra en el pago de un fijo de unos cuatro millones de euros, a lo que se añaden otras cantidades por objetivos tanto individuales como colectivos, a la vez que América se reserva un porcentaje de una futura venta, lo que llevaría la cifra final cerca de los nueve millones de euros que solicitaba el club mexicano en un principio.

"Eso es un tema que me parece que no es para hablar así nomás o en un lugar así. Obviamente que yo siempre lo dije, estoy agradecido al club, me parece que le di todo lo que tenía y que lo que no quería hacer era irme mal; yo lo hablé, estoy agradecido con el club", aseguró el centrocampista, que insistió en que ha sido decisión suya dar este salto a Europa con el Betis como destino: "Por ahí era lo más cómodo quedarme acá, era quedarme a vivir en México, estar feliz y tranquilo, estar muy cómodo en el club y era muy feliz acá, pero hay que tomar decisiones y entiendo cuando la gente por ahí no le gusta o no comparte, la gente quiere que me quede y eso a mí me gusta, me parece que habla de que hice las cosas bien, pero hay que tomar decisiones y la decisión mía de ir a Europa siempre le dije para afuera y no tengo nada que esconder".

Guido Rodríguez solucionará los últimos detalles de su vinculación con América entre hoy y mañana y luego pondrá rumbo hacia Sevilla, donde terminará de finiquitar su fichaje por el Betis pasando el pertienente reconocimiento médico.