Pellegrini: "El Ludogorets va a estar ahí, por eso era importante empezar ganando"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el HJK Helsinki en un partido marcado por las lesiones de Juanmi y Víctor Ruiz.

Análisis del partido

"Es importante comenzar ganando este primer partido. Nos costó al principio acomodarnos al césped, pero después hicimos un partido completo en defensa y en ataque. Su portero sacó dos o tres pelotas importantes".

Lesión de Juanmi

"Hay que esperar el dictamen final de los médicos. Puede tener algo importante, pero vamos a esperar. No está confirmado al cien por cien".

¿La lesión de Juanmi afectó a sus compañeros?

"En los primeros 25 minutos fueron muchos los factores que influyeron, como la lesión de Juanmi, el césped sintético, un rival que juega bien al fútbol... Nos costó acomodarnos pero a después hicimos un buen partido".

Lesión de Víctor Ruiz

"Terminamos con dos lesionados. Lo de Juanmi a ver qué tal de grave es, pero creo que va a ser una lesión importante. Víctor se dobló el tobillo, pero debe ser un esguince menor que se determinará mañana con el médico".

Willian José

"Independientemente de las lesiones, Willlian José es un jugador impotante para nosotros. Fue el último en ser inscrito, pero se hizo un esfuerzo. No podíamos perderlo. El año pasado fue muy impotante para nostros, tanto él como Borja. Me alegro por él porque lo ha pasado mal estas últimas semanas y ha podido hacer dos goles".

Roma y Villarreal

"Una cosa es la teorí y otra la práctica en los partidos. Perdió la Roma, pero ganó el Ludogorets, que va a pelear también arriba. Por eso era importante para nosotros sumar estos tres puntos hoy. En cuanto al partido del domingo veremos mañana, sin tres jugadores, pero hay un plantel que es el encargado de sacar al equipo de la mejor manera en cada una de las cuatro competiciones. Veremos cuál es el mejro equipo a sacar el domingo ante el Villarreal".

El HJK Helsinki

"No me encontré ninguna sorpresa. Sabíamos que es un club grande, líder en su Liga y por eso no entramos con un exceso de confianza".