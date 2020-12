Haro: "Al Betis no lo gobiernan los comentarios del Twitter, sino los accionistas que eligen al consejo"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha cerrado la junta de accionistas con un discurso firme en el que se ha referido a diversas cuestiones.

"Señores accionistas, concluye la junta general. Los accionistas han dado su parecer sobre la gestión del club. Han sido prácticamente once mil acciones de diferencia. Nos han respaldado casi un treinta por ciento más que a la otra alternativa, pese la ayuda de Castaño y Lopera. Desde este consejo pedimos al resto de accionistas que dejen trabajar a los rectores. Que por el bien del Betis la actualidad de nuestro club se centre en lo deportivo, que dejen la guerra en los medios", comenzó diciendo Haro.

"Al Betis no lo gobiernan los comentarios de Tuiter, sino los accionistas que lo eligen. Han llevado una situación de tensión al club incidiendo en el equipo. Han logrado por proporcionalidad un puesto en el consejo. Los béticos se merecen alternativas estudiadas y no panfletos estudiados a ultima hora. Agradezco las muestras de cariño a los béticos en los momentos difíciles. Quienes forman el consejo somos personas inteligentes. Tenemos que ser autocríticos y recobrar la confianza de los béticos. Lo que más me preocupa es recuperar la confianza de todos los béticos en su consejo de administración", continuó el presidente

"Resolveremos la situación económica con soluciones imaginativas, y en lo deportivo seguiremos la línea de Cordón y Pellegrini. No podemos pedir paciencia, sino lealtad y beticismo y pido que apoyemos al equipo, jugadores y responsables deportivos. Tenemos dos opciones, la bronca continua o la unidad, con la primera difícilmente lograremos el Betis grande de los béticos", concluyó