La puerta 2 del Villamarín ya luce con el nombre de Joaquín Sánchez

La puerta número 2 del Benito Villamarín ya lleva el nombre de Joaquín Sánchez. El capitán, en un emotivo acto del Betis, le ha dado una gran sorpresa al portuense, que ha descubierto un cartel con su nombre en una de las puertas más céntricas de la zona de Preferencia.

Joaquín ha estado acompañado por el presidente del Betis, Ángel Haro; el vicepresidente, José Miguel López Catalán; y Rafael Gordillo, además de su familia más cercana, que ha estado arropando a Joaquín en tan entrañable momento.

"El que tiene que estar agradecido soy yo por la confianza depositada en mi equipo, en mi club. En mi club donde he nacido y en el que jamás me podía imaginar estar jugando a este nivel. Tener una puerta con mi nombre no creo que me lo merezca, porque el que está agradecido soy yo por jugar tantos años en el club de mis amores", ha comentado Joaquín a los medios allí presentes, con una emoción máxima.

"Sabía que iba a ser un día especial por continuar un año más. El año que nos espera por delante es bonito, duro, pero esperemos dar la cara y competir a la altura de lo que el Betis merece. Emoción, uno jamás puede imaginar esto a estar alturas de mi carrera, una puerta con mi nombre en el Villamarín son palabras mayores, el privilegiado soy yo y el que tiene que dar las gracias soy yo. Jugar con esta camiseta con estos colores... Lo digo con la mano en el corazón, no me lo merezco", ha concluido el emblema verdiblanco.