El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ha analizado en los medios oficiales la planificación para la presente temporada tratando los siguientes asuntos:

Grado de satisfacción del plantel confeccionado

"Estoy bastante satisfecho con la plantilla. En general, con el mercado. Un mercado duro, con mucho trabajo, en el que han sido importantes las ventas. Operaciones de ventas como éstas nunca las ha tenido el Betis en su historia. Hemos mejorado la plantilla que teníamos, hemos cubierto las carencias y la plantilla está más equilibrada, compensada. Toda plantilla es mejorable, lo vemos en todos los equipos, pero estoy bastante satisfecho".

En el mercado hasta última hora

"Hasta el día 2 a las 23:59 estuvimos atentos a las posibilidades que había, aunque cuando vinieron Borja y Álex Moreno dimos la plantilla cerrada. Era la plantilla que quería el entrenador, pero nunca puedes dejar de trabajar y esperar oportunidades de mercado el último día. Aquí estuvimos con posibilidades que muchas veces, en los últimos días, puedes lograr. No ocurrieron, en este caso teníamos el límite de LaLiga muy ajustado. Lo que hacemos es invertir para que el dinero esté en el campo. No se materializó ninguna de esas oportunidades, pero quedamos satisfechos y la plantilla que tenemos es la que queríamos".

El pivote

"Rubi está muy contento. Lo está reflejando en sus comparecencias. Está muy contento con la plantilla. Y con el centro del campo, es asi. El año pasado se caracterizó el Betis por su centro del campo, compacto y completo. Y este año tenemos los mismos jugadores, Carvalho, Javi García, Canales, Kaptoum y en vez de Lo Celso tenemos a Fekir, que puede ser del mismo nivel o mejor que Lo Celso. Estamos tranquilos, hay que tener paciencia. El entrenador va a trabajar con esta plantilla y los resultados van a seguir llegando".

El objetivo "Sabemos de la importancia de estar en Europa, seguir con este crecimiento y no mirar nunca más para abajo"

Puestos doblados

"El año pasado teníamos esa carencia en el lateral izquierdo. Este año no nos iba a volver a ocurrir. En el tema del poderío ofensivo, esa verticalidad que queremos, tenemos no sólo la llegada de Borja Iglesias, sino jugadores como Juanmi, del que estoy convencido de que va a ser valioso y a Fekir ya lo hemos visto. Tiene un gran impacto en el ataque del Betis y en el trabajo de presión. Hemos cubierto esa carencia y que todo el equipo se conjunte es lo que falta, y que este trabajo de resultado".

Fichaje de Fekir

"Fue un fichaje de todos dentro del club, Ángel, Alexis, Federico, yo... Todos sabíamos que mantener a Lo Celso iba a ser muy complicado. Lo Celso tenía ofertas importantes de la Liga inglesa, con salarios duplicados, y desde princios de mercado y antes de que acabara la Liga teníamos que traer un jugador por él. Nos fijamos en Fekir, como diciendo si viene es increíble. Vimos que era una oportunidad, de que le quedaba un año de contrato, que venía de una experiencia anterior negativa con el Liverpool y empezamos a trabajarlo con convicción. Fue una labor de casi un mes de convencer al jugador, explicarle lo que es el Betis, darle cariño, que sea feliz. Ese trabajo lo hicimos muy bien, de mucha gente del club. Quiero acordarme de personas que han aportado mucho en dar ese cariño, como Nacho Alarcón, Julio Jiménez Heras... Ha sido un trabajo de equipo, con mucha ilusión. Una vez convencido el jugador era complicado negociar con el Lyon y al final entramos en un momento oportuno, con buen talante y la relación con el presidente del Lyon salio bastante bien. Con la ayuda del jugador, logramos traerlo aquí. Estamos satisfechos con la negociación. Destacar también la integración de Nabil en el Betis, que ha sido muy buena. Se le ha notado en el español que ya habla. Es el ejemplo de lo que queremos lograr, que el Betis sea un club atractivo en el mundo".

Borja Iglesias

"Borja es un jugador que ya conoce lo que es el Betis, conoce el ambiente de aquí. Él ha visto la oportunidad del Betis como una oportunidad de crecimiento en su carrera. Tener a Rubi también ayuda. No ha sido nada fácil porque era un jugador codiciado, con pretendientes de la liga inglesa y española. Entiendo que el Espanyol haya tenido ese desaire, pero es un jugador que teníamos claro que necesitábamos. Seguro que llega a la selección, logra cotas importantes en el Betis".

Ventas

"Es muy difícil. Cada venta que haces es muy complicada. Hemos hecho especialmente tres grandes operaciones. Pau, Júnior y Lo Celso, y cada una ha sido muy complicada. Creo que las hemos solventado bastante bien. Eran jugadores valiosos para el Betis, pero han tenido ofertas importantes de otros equipos y la relación club-jugador tiene que ir en esa linea. Entender a la otra parte, pero que el Betis recibiera lo que quería para reforzarse. Son tres buenas ventas, no se parecen a la de los últimos años, como Fabián y Ceballos. Hemos cumplido lo que dijimos al principio de temporada. No hemos desmantelado el equipo. Hemos tenido ofertas importantes por otros jugadores queríamos mantener la base, le faltaba ese poderío ofensivo. Hemos cumplido con no desmantelar el equipo, hacer buenas ventas e invertir lo máximo en compras. Más de 110 millones en compras, contando enero. Eso era impensable antes. Estamos apurando al máximo para tener el mejor equipo. Sabemos de la importancia de estar en Europa, seguir con este crecimiento y no mirar nunca más para abajo".

Fichaje de Fekir "Es el ejemplo de lo que queremos lograr, que el Betis sea un club atractivo en el mundo"

Valor de la plantilla en crecimiento

"Las cifras son claras. Al final juegan once contra once y puede pasa cualquier cosa. Existe correlación entre el valor de la plantilla y el potencial en el campo, hablamos de un sitio como transfermarkt. Estamos muy satisfechos de que la plantilla sigue creciendo. Mejorar la plantilla es muy difícil, pero pensar en 300 millones de valor de plantilla hace unos años era una utopía.300 millones de valor, pero menos presupuesto. Menor que Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Bilbao, pero la gestión dentro del club a la hora de invertir ese dinero nos hace estar en ese mayor valor de plantilla que nos corresponde por el potencial económico. De forma objetiva, con este valor de plantilla, el Betis tiene que estar compitiendo por Europa. Tendríamos que entrar todos los años".

Transfermarkt "Mejorar la plantilla es muy difícil, pero pensar en 300 millones de valor de plantilla hace unos años era una utopía.300 millones de valor, pero menos presupuesto".

Rubi

"Estamos contento con Rubi. Creo que ha sido una incorporación acertada. No es fácil cambiar de sistema, pero su trabajo es encomiable. He hablado con los jugadores. Están asombrados de su capacidad de trabajo y estoy seguro de que va a llegar a buen puerto. Podemos lograr comunión entre afición, entrenador, plantilla, que es lo que nos va llevar hacia arriba. Coger una dinámica positiva y que nos lleve a Europa".

Renovación de Joaquín

"Joaquín tiene aquí un contrato en blanco para seguir. En el último partido hizo un partidazo. Estamos contentos con él por su aportación deportiva, por su ejemplo en los entrenamientos, en el vestuario. Joaquín va estar en el Betis toda la vida".