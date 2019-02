El estreno soñado de Kaptoum

Aunque ya había participado en tres partidos de la Copa del Rey y en dos de la Liga Europa, el camerunés Wilfred Kaptoum debutó en Primera en el partido entre el Betis y el Atlético, después de que Quique Setién apostase por él en el once inicial. "Me enteré una hora antes en la charla técnica del míster, no lo sabía. Estaba desando y quería que llegara. Me pilló de sorpresa. Nadie me avisó y no había signos de que iba a ser titular, pero estaba preparado para este reto. Fue bonito debutar ante el Atlético en el Benito Villamarín y estoy muy contento por el debut", ha indicado el centrocampista en la televisión del club, en la que ha repasado otras cuestiones relacionadas tanto con su llegada a España como con su futuro.

Atlético

"No te deja respirar, presiona mucho, hay que estar muy activo y jugar muy rápido. Es un equipo difícil de jugar. Ahora estoy mejor, al acabar estaba bastante cansado. Rodrigo y Thomas tienen experiencia y bagaje físico"

Balance

"Era un rival difícil, me ha gustado experiencia. Ha sido un partido bueno. Acabé bastante contento. Es cierto que empecé un poco regular, un poco nervioso por el ritmo de un rival que no te deja pensar, pero acabé satisfecho. El cambio fue las ganas que le eché para poder ayudar al equipo y demostrar que podía estar ahí. Fue clave creer en mí y sacar lo que tengo dentro".

Distancia recorrida

"Era un rival que te lo pedía, las ganas y el entusiasmo. Tenía que por lo menos correr bastante para que se me viera con ganas y orgullo. A partir de minuto 25 ó 30, cogí un balón, arranqué, superé una línea y me hicieron falta. Pensé aquí tengo que hacer lo mejor de mí porque puedo. Me fui soltando y en la segunda parte más".

Charla de Setién

"No me dijo nada especial. Al salir en el túnel del estadio me dijo que iba a ir todo bien. Que estuviera centrado y que fuera yo mismo en el campo, con intensidad y que disfrutara del momento. De vez en cuando me da charlas, consejos, me anima a estar preparado para las oportunidades que puede haber. Me pide lo que a todos. Ser intenso, trabajar duro. Demostrar lo que tengo dentro".

Huesca

"Tenía muchas opciones de jugar, pero me lesioné. Son cosas que pasan. No dejé de luchar para estar preparado".

Llegada a España

"Salí de mi país con 11 años, gracias a la Fundación Samuel Eto’o. Veníamos haciendo torneos en España, en uno de ellos tuve la suerte de fichar por el Barcelona. Desde entonces, y hasta que vine el Betis, pasé momentos buenos y no tan buenos. Llegue al Barcelona con 11 años con la ilusión de jugar en la mejor Liga del mundo. Ahora aquí llego al Betis, gracias al míster, me brinda la oportunidad y fue especial para mí".

Camerún

"Jugaba con los amigos en el barrio. Como un niño aquí. Con los amigos formamos un equipo con un entrenador formado. Nos apuntamos al torneo que organizo la fundación en un verano. Lo di todo. Quería formar parte del proyecto Eto’o que allí es todo. Pude ingresar en la fundación y de ahí al Barcelona.Me hice futbolista en la calle, con los compañeros, disfrutando cada día. Fue algo natural, nadie me ha enseñado a dar patadas al balón. Allí soñar en grande es difícil, él lo dice que le gusta dar la sonrisa a los niños. Salir de allí es complicado para llegar a Europa y es de agradecer.

Barcelona

"Venía mi familia a verme, vine acompañado. Vivía en la Masía con otros compañeros, de tanta ilusión deja de pensar un poco en la familia. Quiere disfrutar de tu sueño, a veces echaba de menos a la familia, pero veía allí a Eto’o y tenías esas ganas de crecer y ser como él, que es difícil, me hacia olvidar un poco a la familia. Ellos vienen cuando quieren. Mis padres tienen la vida hecha allí es complicado cambiar el idioma y el tiempo. Están aquí un mes y se vuelven.

Sueños

"Quiero mantenerme como un jugador fijo de la primera plantilla del Betis. Sueño para hacer historia en el Betis, ganar títulos… más adelante ya se verá".

Selección Camerún

"No pude debutar. Fui y fue sueño cumplido pero quiero rematarlo jugando y representar a mi país".

Sus representantes (Puyol y De la Peña)

"Son tops. Saben lo que necesita un jugador en cada momento. Me dejan mi espacio y hablan cuando tienen que hablar. No están llamando ni calentando la cabeza. Saben cuando hablar, cuando callar, cuando mandar un mensaje…".

Posición

"Puedo jugar en la dos posiciones. Con paciencia y trabajo hay que esperar el momento para aprovecharlo.La competición te da un plus, pero lo que cuenta es el día a día en los entrenamientos. Si te cuidas, trabajas y estás atento llegarán los minutos".