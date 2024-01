Betis: En Brasil esperan ya a Luiz Henrique tras el 'sí' al Botafogo

La etapa de Luiz Henrique en el Betis está en su fase final, ya que a la espera de la oficialidad el extremo regresará a Brasil para enrolarse en las filas del Botafogo, después de que en la jornada de este lunes, tras una reunión de sus agentes en la planta noble del Benito Villamarín, todo quedara casi sellado, a la espera del pertinente reconocimiento médico.

El trato entre el Betis y el grupo 'Eagle Football', de John Textor, quedó muy avanzado días atrás, a la espera de la decisión final de Luiz Henrique, que ya ha dado el 'sí' a una operación que dejará en las arcas béticas 16 millones de euros más 4 en variables. El portal ESPN Brasil ha avanzado que el extremo brasileño ha dado el visto bueno a enrolarse en las filas del Botafogo, con la puerta abierta a un posible regreso en el futuro al fútbol europeo, pues ese grupo que controla el empresario estadounidense tiene capital en clubes como el Lyon y el Crystal Palace.

Además, según ha avanzado también el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, Luiz Henrique debe llegar este próximo jueves a Brasil para pasar las pruebas médicas antes de estampar su firma como nuevo futbolista del cuadro de Río de Janeiro. Mientras tanto, el Betis, con esa cantidad de dinero recibida, podrá invertir una parte en los refuerzos necesarios tras la marcha de Borja Iglesias y ahora de Luiz Henrique.

⚪️⚫️ Botafogo’s record signing Luiz Henrique, in Brazil on Tuesday to undergo medical tests and complete his move.€20m deal sealed with Real Betis. Here we go, confirmed. ⤵️🇧🇷 https://t.co/U6Lic2plkm