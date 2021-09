Pellegrini: "Hay plantilla para tres competiciones"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco la planificación deportiva, dejando claro que se ha hecho un buen trabajo.

¿Qué balance hace de la planificación?

"Hasta el 31 de agosto no se podía saber qué plantilla final tendríamos, pero creo que hemos logrado, dentro de una realidad económica, tener una plantilla que es capaz de competir en las tres competencias que vamos a jugar. Hemos logrado traer jugadores de experiencia que conocen LaLiga, las competiciones internacionales, y eso es importante. A lo mejor me hubiera encantado poder gastar 100 millones como gastó el Betis la última vez que estuvo en Europa, pero hay una circunstancia económica que no lo permite, pero tenemos un plantel competitivo y vamos a tratar de hacerlo como la temporada pasada. Tratar de llegar lo más arriba posible en cada competición".

Jugar varias competiciones: jueves, domingo…

"Son tres competiciones, no hay que olvidar la Copa. Es una competición muy bonita que el año pasado no pudimos pasar a semifinales, pero queremos también llegar lo más arriba posible. En la UEFA se llega los viernes a las tres de la mañana y vamos a tener que jugar los domingos. Esto hace más difícil la Liga y en Europa tenemos la ilusión de ser más competitivos".

¿Alguna discrepancia con Cordón?

"Discrepancias con Antonio, ninguna. Tenemos un diálogo fluido todos los días. Me conoce. Estuvimos juntos en el Villarreal. Con ciertas limitaciones creo que se ha hecho un trabajo en la dirección deportiva muy bueno. Vamos a ser de los que menos ha gastado para llegar a Europa League. La dirección deportiva siempre ha estado coordinada conmigo y con la directiva".

¿Querría haber reforzado algún puesto un poco más?

"La lesión de Sabaly trastocó los planes, pero se actuó bien rápidamente con la llegada de Bellerín, con experiencia en la Premier y en competiciones internacionales. Se cubrió bien el puesto, de buena forma y en tiempo corto. El resto, tenemos una realidad económica y hay que afrontarla. En términos generales estamos bien preparados para esta temporada, que es más difícil que la anterior".