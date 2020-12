El Betis se enfrenta a Osasuna en El Sadar con el objetivo de conseguir un triunfo que sirva como punto de inflexión dentro de la dinámica negativa de resultados que provoca que los verdiblancos se encuentren en plena caída libre y con la necesidad de sumar los tres puntos.

De lo contrario, un nuevo resultado adverso acrecentaría esas dudas que existen en torno al cuadro de Heliópolis y su tránsito, otra temporada más, por la mediocridad de la clasificación. Por ello, durante la semana, Manuel Pellegrini ha trabajado en reforzar el aspecto mental de sus pupilos y en corregir diferentes aspectos del juego, con el objetivo de que eleven el rendimiento individual los jugadores y también el colectivo, pues está convencido de que situará al conjunto bético en la lucha por los puestos europeos.

Así, una de las preocupaciones del preparador chileno es frenar la sangría de goles encajados, buscando la mejoría en ataque y en defensa, pues entiende que el Betis ataca con poca llegada y el rival, con poca llegada, sí le hace muchos goles, como demuestran los números (23, el equipo más goleado de Primera División). Por ello, el cuadro heliopolitano tendrá que tener ante Osasuna mucho cuidado con las pérdidas de la pelota, como le pasó ante el Eibar, ofrecer mejores prestaciones en defensa y tener pólvora arriba.

Los verdiblancos deben estar intensos todo el partido de cara a parar el juego directo del conjunto navarro

A priori, puede haber algunos cambios en el equipo titular, aunque Pellegrini apenas ha variado cosas en los últimos partidos pese a los malos resultados. Así, en cuanto al posible once de esta tarde ante Osasuna, Joel volverá a estar en la portería ante la baja prolongada de Claudio Bravo, con Emerson, Bartra, Sidnei o Víctor Ruiz como duda y Álex Moreno. Guido seguirá siendo un fijo por delante de la zaga y en quién será su acompañante aparece otra incógnita, después del flojo partido de Guardado ante los armeros, lo que deja opciones para William Carvalho. Joaquín y Fekir apuntan a titulares y Rodri podría entrar por Tello, mientras que arriba Sanabria y Loren se disputan el puesto de referente ofensivo.

El técnico chileno medita algún cambio en el once después de la derrota con mala imagen en la cita ante el Eibar

El Betis, que deberá salir muy intenso y atento al juego directo de Osasuna, tendrá delante a un rival que también llega con la necesidad de ir sumando puntos de local, algo que sólo ha conseguido hasta el momento en tres ocasiones, ante el Celta, el Athletic y el Huesca. Y es que el conjunto navarro, al igual que los heliopolitanos, se encuentran inmerso en una mala racha de resultados, con tres derrotas y un empate, viendo además cómo han ido cayendo lesionados algunos de sus jugadores importantes, como es el caso de Jony.

Los rojillos pierden a uno de sus baluartes, Jony, en un partido en el que también buscan acabar con su mala racha

El jugador asturiano estaba siendo uno de los mejores futbolistas del equipo rojillo por sus internadas y centros por la izquierda, pero unos problemas físicos le han impedido llegar a tiempo al choque ante el Betis. De esta forma, la ausencia del extremo hará que Rubén García, Kike Barja o Íñigo Pérez lo sustituyan en su posición, por lo que Arrasate tendrá que decantarse por el desborde de Barja, la calidad de García o el trabajo del ex jugador del Athletic. Por contra, el técnico de Berriatua, que cumplió 300 encuentros como entrenador profesional la semana pasada, recupera a David García para el eje de la defensa, después de que no fuera convocado ante el Barcelona por haber tenido contacto muy cercano con un positivo en coronavirus. Su compañero en defensa esta temporada, Aridane, también está disponible para Arrasate, aunque en principio todo hace indicar que no será titular.

El frío y, posiblemente, la lluvia también harán acto de presencia en un partido en el que el Betis espera lograr una victoria en busca de un punto de inflexión.