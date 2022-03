Pellegrini: "Me parece un buen punto"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras el empate de su equipo ante el Celta.

Análisis

"Ninguno de los dos tuvimos muchas oportunidades. Después de un traspié en Europa League creo que el equipo dio la cara, compitió y no nos hicieron ningún gol. La parte defensiva fue buena. Buen punto ante un buen rival".

Balance

"Los dos equipos teníamos temor de la parte ofensiva del otro. En la primera vuelta perdimos dos a cero con dos errores defensivos nuestros. Fue un partido igualado. Resultados que se dan. Ahora hay que destacar del Betis la importancia de mantener la portería a cero. Cuando no se puede ganar fuera hay que tratar de empatar".

Bajas

"Nunca hablo de bajas. Hay un plantel preparado al inicio de temporada para cuando lleguen las bajas. El equipo lo ha logrado hacer intercambiando alineaciones. En ese aspecto no reclamo las bajas. Los que jugaron lo hicieron bien, nos faltó un poco más de precisión arriba".

Un punto en la tabla

"Me parece un buen punto. Fuera de casa ante el Celta, el Villarreal no ganó en Cádiz... Ahora las jornadas son complicadas, van a ser todos partidos muy disputados, creo que de pocos goles. El punto sumado tras las circunstancias de esta semana nos viene bien. Ahora tendremos dos semanas para volver a entrenar. No perder antes del parón es siempre positivo".