Lamentándose por las ocasiones erradas ha comparecido Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, en la sala de prensa del José Zorrilla. "Tuvimos situaciones claras para cerrar el partido", ha indicado el técnico chileno, que también prefirió quedarse con el lado positivo del comportamiento de su equipo, que siempre buscó la victoria.

"Habíamos ido a buscar el partido desde el comienzo, tuvimos 3-4 situaciones claras para cerrar el partido, y en una de las pocas llegadas de ellos, ya que Claudio no tuvo otras atajadas, empataron el partido. Seguimos buscando el triunfo pero desgraciadamente no se pudo dar", ha señalado Pellegrini, que ha resaltado la actitud de su equipo: "Siempre que uno pierde puntos son oportunidades que se dejan escapar, peor se suma uno que se descuenta a la Real, que perdió ayer. Tenemos que estar más confiados, hay empates y empates, en el funcionamiento del equipo. Vamos a seguir peleando hasta el último partido para ver hasta dónde podemos llegar".

Ha insistido el técnico en esas ocasiones falladas con 0-1 en el marcador. "Sin lugar a dudas, lo único que nos podemos reprochar es no haber aprovechado las contras clarísimas para cerrar el partido. No tuvimos el finiquito preciso para poder convertir el segundo gol y luego lo pagamos en una de la pocas llegadas que tuvo el Valladolid. Ya nos pasó en partidos anteriores, pero sobre todo con el 0-1 que era para finiquitar el partido", ha expuesto el técnico, que sí cree que su equipo hizo lo suficiente para ganar: "Tuvimos la continuidad necesaria para crear 4-5 ocasiones, más el gol que convertimos y otro gol anulado. Crear más ocasiones a un equipo como Valladolid no es fácil. Perdió con el Barcelona en el último minuto y hoy jugó más defensivo con tres centrales. Es difícil crear más ocasiones, hay que concretarlas con más precisión como en el gol".

Tampoco ha tenido quejas Pellegrini para el árbitro. "Las dos ocasiones no las he visto, está el VAR y supongo que serán fuera de juego, no hay mayor reclamo. Me pareció un buen arbitraje todo el partido, no se dejó engañar por la simulación de faltas. La parte arbitral no es para conversarla", ha destacado el técnico, que también ha elogiado a Joaquín: "Todo lo que consigue es producto de su esfuerzo y compromiso con el club. Entró muy bien, nos dio otra dinámica por la derecha. Lo que consiga se lo merece ampliamente, ojalá también sea el objetivo que nos planteamos para estos cuatro partidos".

Sobre la situación del equipo para pelear Europa, Pellegrini ha seguido siendo optimista. "Los números que hago, si dependemos de nosotros estamos en una buena ubicación. Tenemos que esperar el resultado del Villarreal. Vengo diciendo que se va a decidir el campeonato en un punto o dos puntos, está todo apretado. El equipo está con la confianza de intentarlo y lograrlo. Hay empates y empates, éste ha sido con la iniciativa desde el primer minuto y ocasiones. Tenemos que seguir con esta dinámica y estar con más calma para definir . Veo al equipo más consolidado y seguro de lo que estamos haciendo, todos involucrados en hacer un logro. Hay que rescatar el mérito de todo el plantel, nos quedan 12 puntos por pelear, lo único que no va a faltar es ilusión para conseguir lo que hemos generado", ha finalizado el técnico.