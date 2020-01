Pozuelo desvela que pudo regresar al Betis

Alejandro Pozuelo siempre ha estado vinculado al Betis, club al que dejó de pertenecer en 2014, pero al que pudo regresar en el verano de 2018, según ha desvelado el propio atacante en Radio Marca. El trianero mantuvo conversaciones con la entidad verdiblanca antes de firmar por el Toronto FC de la MLS, el club en el que ahora desarrolla su carrera.

"Si un equipo pagaba esos ocho millones tenía que salir. El Betis estaba esperando si vendían a Boudebouz y al final no lo vendieron. No salió la operación pero cuando he estado en Bélgica hemos estado en contacto y tengo buena relación con los que ahora están en el club", ha asegurado Pozuelo, que entonces tenía fijada en esa cantidad su cláusula de rescisión.

El Betis, con entonces Lorenzo Serra Ferrer al mando, estuvo esperando ofertas por Boudebouz, que finalmente permaneció a las órdenes de Quique Setién para luego marcharse cedido en enero al Celta, y Pozuelo era el elegido para sustituir al franco-argelino.

"Tenía como el demonio y el angelito en mi cabeza. Uno me decía que sí que volviera porque estaba en mi mejor momento y podía hacerlo bien; pero otro me decía que no, que es mi casa y al primero que le van a dar si las cosas van mal es a ti. Tenía esos dos aspectos. Si hubiera salido hubiera venido", ha añadido Pozuelo, que ya ha dejado atrás las rencillas que lo llevaron a dejar el Betis. "No denuncié al Betis como se dijo en mi salida, ni me enfadé ni nada, simplemente no se llegó a un acuerdo y me fui al Swansea", ha agregado el trianero, ahora una de las estrellas del fútbol estadounidense.