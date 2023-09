Betis: Problemas en la cimentación

El Betis no termina de carburar en este arranque de campeonato y en el Nuevo Los Cármenes volvió a evidenciar las carencias que tiene. Sobre todo a nivel defensivo.

Los equipos, después de una reestructuración a nivel de plantilla, se construyen de atrás hacia delante, con unos cimentos sólidos, y los del cuadro verdiblanco no terminan de serlo. Al revés, la sensación en estos momentos es que los rivales necesitan hacer muy poco para generar peligro real al conjunto de Heliópolis, muy frágil tanto por el eje de la zaga como por los laterales, amén de otros aspectos que explican por qué el equipo que entrena Manuel Pellegrini no es nada fiable. La base no es sólida.

LA LÍNEA DEFENSIVA

Analizando únicamente la línea defensiva, en los laterales hay un nivel preocupante. Sabaly es el que mejor estaba rindiendo, pero sus problemas físicos durante la temporada son habituales y en ésta ya han aparecido. Bellerín se caracteriza más por sus virtudes ofensivas –éstas aún por aparecer en este curso–; Ruibal es más bien un recurso para ese puesto sin ser su lugar natural pese a las muchas ganas que pone siempre; Abner no termina de dar un nivel aceptable en tareas defensivas y Miranda tampoco ha comenzado el curso en su mejor versión. Así, la sombra de Álex Moreno, vendido en la previa de una semifinal en la lucha por el título de la Supercopa, sigue siendo muy alargada, pues de toda esa profundidad que daba el catalán sorprendiendo desde atrás queda poquísimo.

Y en el eje, el problema apareció con la venta de Luiz Felipe. No haber traspasado al italo-brasileño hubiera sido una negligencia –la misma que tener al Betis con semejante agujero económico–, pero el coste deportivo del que habló Pellegrini en su momento ya se está comprobando. Pezzella busca el nivel de regularidad del curso pasado, Bartra no atraviesa su mejor momento y Chadi Riad es una apuesta de futuro como cualquier otro jugador de la cantera bética.

En Granada quedó reflejado todo esto. Lucas Boyé y Bryan Zaragoza se bastaron solos para desarbolar a la zaga bética. Hasta 19 remates realizaron los rojiblancos, que crearon muchas ocasiones claras de gol al Betis teniendo en cuenta que sólo tuvieron en el encuentro el 39% de la posesión. Tiene, por tanto, la dirección deportiva verdiblanca bastante trabajo para el mercado de invierno para dotar de mimbres al Ingeniero, mientras éste trabaja en encontrar soluciones.

EL SISTEMA DEFENSIVO

El triángulo que forman en un equipo los dos centrales y el pivote defensivo es fundamental para frenar a un rival. Y en el Betis, de momento, eso genera muchas dudas. Y no sólo por el nivel actual que puedan tener los centrales verdiblancos, sino porque tampoco ayuda el hecho de que Guido Rodríguez no esté este curso tan anclado por delante de la pareja de zagueros jugando en el doble pivote, bien con Marc Roca o Guardado y a la espera de William Carvalho. Eso provoca, como se vio en Los Cármenes, que con cualquier pérdida de balón del Betis haya muchos espacios entre los centrales y a la espalda de los dos medios centro y los rivales lleguen con bastante fácilidad a las proximidades del área bética. Si a eso se le suman las pérdidas en zonas prohibidas, una circulación de la pelota espesa, un ritmo bajo, esas desconexiones en los partidos y la falta de calidad física, los problemas atrás crecen.

El Betis está en el TOP5 de los equipos de LaLiga a los que sus rivales menos tiros necesitan para hacerles gol. Cada 7,75 lanzamientos del rival les anotan un gol (@LaLigaenDirecto). Un dato que refleja la falta de contundencia defensiva de los verdiblancos, que necesitan un giro en los cimientos para volver a ser un equipo fiable.