Cuando la prioridad es ganar

Satisfechos por la victoria en un partido que la Real Sociedad complicó en muchos momentos. Así comparecieron los jugadores béticos tras un partido que permite que el Betis dé un salto en la clasificación y vuelva a apuntar hacia la zona europea.

"Verte ahí abajo en la clasificación no te gusta. Lo importante de hoy era ganar. A todos nos gusta jugar bien. Hoy parecía que era algo más complicado encajar. Creo que al final hemos jugado bien y hemos sabido leer los últimos minutos. Ahora toca disfrutarlo un poco. La Liga está muy apretada", aseguró Pau López, que resaltó la importancia del triunfo: "Necesitábamos los tres puntos, veníamos de la derrota contra el Villarreal. Lo de hoy nos da muchísimo oxígeno". Pau, el mejor bético sobre el césped, recibió además una tremenda ovación desde la grada, que llegó a corear su nombre: "Desde el primer día que llegué la gente me trató muy bien y ojalá pueda devolverles todo el cariño. Estoy feliz de seguir ayudando al equipo, estoy mejorando día a día. Necesitábamos la victoria, aunque quizá no ha sido nuestro mejor partido".

Pau López "Verte abajo no gusta y el triunfo nos da muchísimo oxígeno"

También fue protagonista Júnior, autor del gol de la victoria y que le dio profundidad al equipo por el carril izquierdo. "He controlado y he visto que era el único hueco porque era un saque de esquina y había mucha gente. Por suerte he podido aguantar aunque estaba un poco tieso…", explicó el hispano-dominicano, que también otorgó una trascendencia enorme a la victoria: "Sabíamos que era importante sacar el partido de hoy. Venían con una línea fuera de casa muy buena. Es la Liga más competida de los últimos años. Era importante lograr las dos victorias consecutivas en casa".

Igual de satisfecho estaba Sidnei, que destacó la capacidad de sufrimiento del equipo para defender el resultado: "Teníamos que sacar los tres puntos en casa, con nuestra gente. La Real Sociedad tiene un equipo con grandes jugadores. Veníamos de un partido el jueves, pero supimos sufrir cuando nos tocó. En los partidos pasan muchas cosas. Estamos preparados y conseguimos al final el triunfo. La temporada es muy larga. Vamos pensando partido a partido y al final veremos la clasificación".

Júnior "Controlé y vi que era el único hueco"

El último jugador bético en aparecer por la zona mixta fue Francis, que analizó el desarrollo del partido. "La importancia que le dábamos a ganar nos ha llevado a protegernos en los últimos minutos. Le ha dado algo más de posesión a ellos pero tampoco han tenido ocasiones claras. Estamos vivos en las tres competiciones y tratamos de llegar lo más lejos posible"", manifestó el carrilero diestro, que tuvo que aguantar el empuje de Theo Hernández: "Es un futbolista que exige. Tiene unas condiciones muy buenas pero creo que hemos sabido pararlo muy bien. Ha sido un partido completo. Me he podido mostrar un poco más en ataque".