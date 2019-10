El entrenador del Betis, Rubi, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del encuentro de este domingo ante la Real Sociedad, tratando los siguientes temas:

Enfermería

"Bajas segura son Juanmi, Kaptoum y William. Lo operaron el miércoles y es una lesión a medio plazo. El resto, todos aptos. Los internacionales los he visto bien a su llegada".

¿Cómo se encuentra tras los malos resultados?

"Me encuentro muy bien, muy fuerte. Con muchas ganas de trabajar. No hemos empezado cómo me hubiera gustado, sólo pienso en cómo puedo mejorar y ayudar al equipo. Uno ya tiene experiencia en esto".

Su futuro en los dos próximos partidos

"No lo pienso ni me preocupa. Me preocupa de lo que me puedo preocupar. Creo que hay que hacer un análisis grande de todo. Nos penalizan mucho las dos primeras derrotas. Nos cuesta, es verdad e intentaremos que no nos cueste. No me preocupo de ese tema ni un minuto. El entrenador siempre está expuesto".

Calendario más complicado

"La dificultad es muy grande ya sea ante equipos con más o menos historia en Primera. Somos un equipo que sufre demasiado cuando no tiene la pelota. No te puedes obsesionar tanto cuando no tienes el balón".

Parón: reuniones con el club

"Reuniones de hacemos cada semana. Cada semana analizamos lo que necesita el equipo. Se analiza el día a día. Yo estoy muy tranquilo con la confianza que me transmite sabiendo que cada semana el entrenador tiene un examen".

El runrún de la gente

"Tengo claro que no hemos arrancado como me hubiera gustado. El runrún está y es normal, pero no me obsesiono mucho con eso. Hay que gente que no estará contenta, como nosotros, otros me animan, pero me afecta poco".

Aplazamiento del Barcelona-Madrid

"Que se suspenda un partido que afecta a cuatro equipos... Ya tendrían un partido menos. Si ya es difícil jugar contra esos equipos tan potentes, como para que encima lleguen más descansados".

Ausencia de pivotes

"Tenemos mediocentros. Ahora hay uno que se ha lesionado, otros jugadores pueden jugar ahí. Posiblemente tú coges del tercer presupuesto para abajo y todo el mundo te diría qué intentarían reforzar. Eso no quita que tengamos que buscar soluciones y tenemos gente que lo pueda hacer. Se tiene que solucionar por narices. Tenemos juagdores que han participado menos y tienen que demostrarlo".

Jugar con defensa de tres

"A mí hablar de otros años me veo atado. El año pasado al final el equipo encajó goles con defensa de tres. Pienso y repito que vamos a jugar algún día con defensa de tres por una serie de partidos interesantes, pero me pongo analizar los partidos a día de hoy y si el problema está en medio campo no está en la defensa. Hemos encajado muchos goles en dos partidos. El problema para mí radica en que no estuvimos cómodos con pelota a pesar de que nuestra fortaleza no esté en medio campo, con un físico fuerte. De eso somos conscientes. Estoy intentando buscar soluciones sin cambiar el trabajo del primer día. La gran decisión no es poner defensa de tres o de cuatro, la gran decisión es si poner más jugadores de talento o menos en el campo. Ésa es la decisión a tomar y poder acertar"

Once para Anoeta

"Para el partido de la Real lo tengo claro. Hemos visto cosas, pero no me voy a volver loco en esa posición. Tenemos jugadores que han jugado ahí y les toca tener esa posibilidad y ojalá funcione bien. A los mejor les llega su oportunidad ahora. O con mucho talento o menos si pones menos talento haces un partido como Pamplona que menos guste y portería a cero. A ver a qué me lo juego para este partido. Luego con tres partidos va a haber juego para todos".

Qué Real espera

"Espero un partido atractivo, dos equipos con jugadores de mucha categoría y clase. Es el equipo de la Liga que más me ha gustado. Están haciendo un futbol muy bueno, en corto, vertical, muy organizado. A día de hoy me gusta mucho. La Real está en ese parámetro de equipos con jugadores de talento y creatividad que sufren más en aspectos de consistencia. La Real lo está haciendo bien y hay otra cosa importante que es el hambre. El año pasado se quedó sin Europa en la última jornada como lo vamos a ser nosotros en los próximos días y estoy convencido".