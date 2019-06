Rubi realiza un comunicado de despedida del Espanyol

Tras desvincularse del Espanyol, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha realizado un comunicado de despedida del conjunto blanquiazul, el equipo al que ha dejado clasificado para la Liga Europa tras un gran final de temporada.

"Nunca he negociado a espaldas del RCD Espanyol, no es mi manera de ser, siempre he ido de frente y el club ha estado informado en todo momento", ha expuesto EFE en el avance del comunicado que luego completará.

Tras este comunicado será el turno del Betis para oficializar la contratación del entrenador, que firmará un contrato por tres temporadas y que, en principio, será presentado la próxima semana.