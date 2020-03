La vuelta de Sidnei a la titularidad ha sido una grata noticia para el Betis. El brasileño volvió en Mestalla y repitió en el once contra el Real Madrid, donde hizo un golazo que ha rememorado en los medios oficiales: "Fue una cosa del momento, la alegría salió así. Y viendo las imágenes fue un momento muy especial. Nosotros veníamos de algunos partidos sin lograr la victoria y ponernos por delante en el marcador fue bueno, sabíamos la importancia de ganar. Fue una noche especial y bonita por los tres puntos. Yo no me paré, iba a protestar por el penalti, pero cuando vi el balón me fui a por él".

Sidnei también ha repasado una temporada en la que ha estado casi tres meses parado por una lesión en el sóleo: "Al principio de temporada empecé bien, jugando, y luego tuve una lesión y volví otra vez a no jugar, entonces trabajas y esperas la oportunidad. Ahora estoy bien, contento, con ganas de poder estar entrenando y jugando. Lo importante es estar bien para cuando tenga la oportunidad hacerlo lo mejor posible. Está siendo un año raro, me pasa lesiones, pero ahora estoy bien. Ahora ya es momento de dejar eso atrás y mirar hacia delante".

Por último, destacó el valor de la plantilla actual y la buena competencia que existe en el equipo para ponerle las cosas difíciles a Rubi a la hora de hacer las alineaciones: "Eso es bueno para nosotros. Tener así una plantilla competitiva y buena. Son cosas que pasan, nosotros tenemos que estar ahí para cuando tenga la oportunidad aprovecharla de la mejor manera posible".