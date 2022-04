Denilson, el 11+1 del Vicente Calderón

El 11 de junio de 2005 pasó a la historia del Betis, después de que proclamara campeón de la Copa del Rey en el Vicente Calderón, al ganar por 2-1 a Osasuna con los goles de Ricardo Oliveira y Dani. Pero otro brasileño, que ya contaba con menos presencia en aquellos tiempos, también quiso dejar constancia de su pertenencia al equipo bético y dejó una anécdota para la historia.

Como es habitual, el once inicial del Betis se dispuso a posar justo antes de comenzar la final sobre el césped del entonces estadio del Atlético de Madrid. En la instantánea que pasó a la historia y que encabeza este reportaje aparecen 12 futbolistas, después de que Denilson, que no estaba entre los elegidos por Lorenzo Serra Ferrer se colase en la fotografía.

"Cuando me di cuenta de que estaban haciendo la foto, lo tuve claro y me levanté para ponerme. No me hizo caso nadie del banquillo y me puse solo. Nadie lo nota si no cuenta el número. No había jugado una final con el Betis y quería estar", asegura el propio Denilson, protagonista de esa anécdota y que lo hizo estar en esa foto histórica.

Tres años antes, en 2002, en otra final, en este caso del Mundial de Corea y Japón con Brasil, Denilson había vivido una experiencia similar. También partía como suplente pero aquel día no fue el único en colarse en una foto para la historia, sino que todo el equipo brasileño, los 23 convocados para la cita mundialista, se colocaron junto a los titulares. "Vampeta, que estaba en el banquillo, nos levantó a todos. Hubo algún problema, pero al final todos salimos en esa foto de la final del Mundial", relataba hace unos días el brasileño a Muchodeporte.

"17 años después ahí están en una final de la Copa del Rey. Quiero mandar mucho ánimo, al cuerpo técnico, a los jugadores. Todo va a salir bien, con el Betis campeón. Un saludo en especial a Joaquín, mi compañero y amigo. Le tengo un cariño muy grande. Mucho Betis", ha indicado Denilson en un mensaje recogido por las redes sociales del club verdiblanco.