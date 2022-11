William Carvalho estará en el Mundial de Catar con Portugal

El futbolista del Betis William Carvalho jugará el Mundial de Catar, después de que este jueves por la tarde Fernando Santos, seleccionador de Portugal, haya dado a conocer la lista de 26 elegidos.

El buen hacer de William Carvalho en el Betis, ya desde la pasada temporada, permitió al futbolista verdiblanco recuperar su sitio en la selección de Portugal, después de atravesar un bache de rendimiento importante y alargado hasta que Manuel Pellegrini empezó a recuperar la mejor versión de un futbolista que está muy implicado en el equipo de Heliópolis.

Incluso, en las dos últimas ventanas veraniegas del mercado de fichaje, el nombre de William Carvalho siempre ha estado entre las posibilidades de salir del club de La Palmera. De hecho, este pasado mes de agosto, el luso fue vinculado con equipos como el Galatasaray, Fenerbahce o Monza, entre otros, pero finalmente decidió continuar en el Betis. De hecho, acabó renovando con los verdiblancos hasta 2026, siendo un baluarte importante en el equipo del técnico chileno a la hora de elaborar el juego por su visión de juego y su capacidad de romper líneas sorprendiendo también entrando desde segunda línea para hacer goles.

El que se ha quedado sin Mundial es Rui Silva. El portero del Betis no ha entrado entre los tres guardametas citados por Fernando Santos (Diogo Costa, José Sá y Ruí Patricio) pese a su buen hacer en el conjunto verdiblanco, donde viene firmando una muy buena campaña. Incluso, el curso pasado, en su primera estancia en Heliópolis, ya se vio el crecimiento del portero bético.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeiraIt's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG