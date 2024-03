Betis: La obsesión de recuperar a Fekir

Miles de béticos cantaban gol antes de tiempo cuando Fekir remató con su pierna menos buena, la derecha, en el área chica frente a Jörgensen. El marcador era 2-2, el portero estaba en el suelo y el francés sólo tenía que golpear fuerte arriba. Ya fuese por asegurar o por inseguridad propia, disparó muy blandito, el guardameta escandinavo reaccionó bien y acto seguido se pasó del posible 3-2 al 2-3 del Villarreal.

Lo cierto es que no ha sido una jugada aislada. Contra el Getafe le pasó algo muy similar, esta vez con la izquierda, a puerta vacía, llegando in extremis Alderete para salvar el gol con el marcador igualado y frente al Aris Limassol lanzó muy mal el penalti que Isco le sirvió en bandeja. Hasta cierto punto ese error puede que fuese normal por el largo periodo de inactividad del francés tras ocho meses sin jugar y casi un año sin hacerlo de titular tras la grave lesión de rodilla que se produjo en febrero de 2023: rotura de ligamentos de la rodilla derecha. Pero ya hay que exigirle más a Fekir.

No era una lesión nueva para el galo, que afrontó con optimismo el largo periodo de baja, pero la vuelta no está siendo la esperada ni para él ni para la afición, que recuerda el rendimiento del francés antes de lesionarse en Elche y ahora lo ve en el campo y sigue esperando al jugador que fue.

Para Pellegrini recuperar al mejor Fekir siempre ha sido una prioridad. Casi una obsesión. Nunca ha ocultado lo importante que el jugador es para él y para el equipo y entiende que el peaje para que vuelva a rendir lo antes posible como acostumbraba es éste: ver un jugador más lento, sin el desborde, conducción y el remate que exhibía antes.

Acumula 850 minutos esta temporada repartidos en 15 partidos en los que sólo ha dado dos asistencias

No dudó nunca el técnico chileno en contar con el galo desde que tuvo el alta médica. Lesionado el 24 de febrero de 2023, esta campaña debutó el 4 de noviembre testimonialmente frente al Mallorca y cinco días después, ante el Aris Limassol, tuvo un cuarto de hora en la Europa League fallando un penalti nada más entrar. El resultado y el ambiente festivo por el regreso del ídolo caído lo llevaron hasta el punto de los once metros. Isco, que se disponía a lanzarlo, se dio la vuelta y le dio el balón al francés, que acababa de ingresar en el campo. "El gesto de Isco es muy loable, es un acto de generosidad que refleja el ambiente del grupo, pero fue una decisión equivocada", dijo entonces Pellegrini.

Ya se vio que aun con el alta médica le costaría coger el ritmo competitivo. Estaba lento de movimientos y pensaba la jugada en su cabeza sin poder ejecutarla como quería. Por eso no jugó en el derbi, disfrutó de otros 15 minutos ante Las Palmas y ya fue titular en Praga frente al Sparta, pero se lesionó muscularmente. "Además del golpe, tiene una dolencia muscular. Es normal por el desequilibrio de la lesión que tuvo y seguramente lo vamos a tener fuera un par de semanas", explicó entonces el Ingeniero al tiempo que propio Fekir reconocía: "No sé cuándo volveré a mi mejor nivel".

Más de tres meses después de su debut muchos se siguen haciendo esa pregunta. Es evidente que ha mejorado mucho respecto a esos primeros encuentros, pero sigue sin la capacidad de echarse el equipo a su espalda cuando debía dar ese paso sin Isco.

La lesión de Isco hizo que Fekir volviera a su sitio; el malagueño, Fornals y Ayoze son otras opciones

Fekir volvió a jugar mes y medio después de ese último problema muscular del que regresó de la capital checa entrando de nuevo poco a poco. Regresó en Vitoria, en la Copa del Rey, en la eliminación copera ante el Alavés. Sus 20 minutos no fueron la solución bética para no quedar apeado. Tuvo algo más de 20 minutos frente al Granada y el segundo tiempo contra el Barcelona antes de ser titular por primera vez en la liga desde que se lesionara en Elche once meses antes contra el Mallorca. Desde entonces, cinco titularidades más, las últimas cuatro sin el malagueño en el campo con la excepción de la visita al Metropolitano que se perdió por la fractura de los huesos propios de la nariz. También disputó la eliminatoria contra el Dinamo de Zagreb. En total acumula 850 minutos esta temporada repartidos en 15 partidos en todas las competiciones en los que sólo ha dado dos asistencias.

Encajarlo o sentarlo

Pellegrini trató de que Fekir cogiera confianza, sensaciones y ritmo jugando como futbolista más adelantado. Aunque sus primeros minutos los tuvo sustituyendo a Isco, cuando salió de inicio lo hizo en punta, pero tras la lesión del costasoleño volvió a la mediapunta. El malagueño está a punto de reaparecer y ahora el entrenador heliopolitano cuenta con nuevas piezas tras el mercado de invierno como Fornals, Chimy Ávila, sancionado para esta jornada, y Ayoze, que tras volver de lesión apunta de nuevo a la titularidad.

¿Cómo encajará Fekir ahora? El Mejor Fekir tendría sitio, pero todavía está lejos de esa versión. La derecha del ataque es para Fornals, la izquierda será para el canario, con la opción de usar al argentino cuando cumpla su castigo o incluso a Abde. Por el centro Isco es el motor y arriba Willian José y Bakambu, cuando se recupere, pelean por la delantera. Pellegrini le da mucho valor a los roles de los jugadores dentro del equipo y tendrá que decidir si sienta o no a un Fekir que sigue lejos de su mejor nivel. No ha marcado y remata menos que antes, quizá por ese respeto a golpear el balón fuerte que viene demostrando y que le ha impedido estrenarse ya como goleador, aunque sigue atrayendo la atención de los defensas como siempre. Con Isco y los últimos fichajes, Pellegrini debe elegir ahora. Encajarlo en el once o sentarlo en el banquillo.