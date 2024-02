Betis: Un puzle para Zagreb

La derrota y la pésima imagen que dio el Betis en el encuentro de ida del play off de octavos de final de la Conference League no dejó nada satisfecho a Manuel Pellegrini ni a sus jugadores, que estuvieron a un nivel muy bajo en lo futbolístico y en actitud.

La autocrítica apareció tras ese choque y aunque ante el Alavés el rendimiento de los verdiblancos se elevó algo, la cita de este jueves ante el Dinamo de Zagreb en el estadio Maksimir es tomada por éstos como una oportunidad de revancha en la que poder demostrar que están capacitados para darle la vuelta a la eliminatoria y estar en el sorteo del próximo viernes en Nyon para la disputa de una nueva ronda.

Para ello, el primer paso del Betis será tirar de amor propio. Nada de indolencia, de falta de intensidad y mucho más ritmo que en el partido de la semana pasada ante los croatas en La Palmera. Y a partir de ahí, intentar poner en el terreno de juego argumentos con los que hacerle daño a un Dinamo que se llevó un buen botín de la casa de los béticos. El reto es importante para el equipo entrenado por un Manuel Pellegrini que tiene por delante la tarea de confeccionar una alineación a modo de puzle por las numerosas ausencias que tiene, entre lesionados (Abner, Isco, Guido Rodríguez, Bartra y Ayoze), jugadores no inscritos (Sokratis, Chimy Ávila, Pablo Fornals, Altimira, Sabaly) y, sobre todo, por la sanción de Germán Pezzella, quien al estar apercibido y haber visto la cartulina amarilla en el Villamarín no estará en la vuelta. Esto obligará al técnico chileno a tener que mover piezas del centro del campo al eje de la defensa.

Once Las bajas que tienen los verdiblancos para la vuelta ante el Dinamo

Al no poder contar con zagueros del filial, Marc Roca y Johnny Cardoso apuntan a ese puesto de acompañante del marroquí, con alguna opción más para el ex del Inter de Porto Alegre por su perfil diestro. En la portería debe estar, en principio, Rui Silva, con Bellerín o Ruibal en el lateral diestro y Miranda, en el izquierdo. William Carvalho, que ayer se reintegró al grupo para trabajar con normalidad, tras ser baja de última hjora ante el Alavés por unas molestias físicas, conformaría el doble pivote con Marc Roca –o bien Cardoso, y en la línea de tres el fijo es Fekir. Después, Abde, Rodri, Assane y hasta el propio Ruibal tienen opciones de actuar en las alas. El marroquí no se esconde, lo intenta, pero no termina de transformar sus internadas en peligro real; Rodri estuvo mal ante el Dinamo y en el rato que jugó ante el Alavés; y Assane sigue atravesando por un bache de juego en su rendimiento, por lo que la opción de que Ruibal juegue por delante de Bellerín para que el Betis gane algo de desborde, velocidad y verticalidad no está descartada para la cita de mañana.

Para la punta del ataque, después de los buenos minutos que disputó Bakambu en su debut con la elástica verdiblanca, el congoleño gana enteros para ser el 9 del Betis ante un Dinamo que no pierde en su campo desde el pasado 23 de enero, cuando cayó (0-3) ante el Lokomotiv en el derbi. Los verdiblancos ponen hoy rumbo a territorio croata mientras Pellegrini medita el once. Un puzle para Zagreb.