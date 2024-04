Betis: ¿El último derbi de Fekir?

El derbi de esta noche en el Benito Villamarín podría ser el último de Nabil Fekir. El futuro del atacante verdiblanco, de cara a la próxima temporada, no está nada claro a pesar de que tiene contrato hasta junio de 2026, pues es uno de los jugadores por los que el club de La Palmera podría recibir alguna oferta importante que alivie las arcas y le permita disponer también de más fuerza económica para poder acudir al mercado.

El propio jugador heliopolitano, en una entrevista esta semana en El Chiringuito, habló con mucha incertidumbre sobre qué pasará con él este verano: "No sé si éste será mi último derbi. La verdad es que todavía no sé nada. De momento me veo aquí. En el futuro no te puedo decir. El próximo año no depende sólo de mí".

Fekir sólo ganó el derbi jugado en la Copa, donde fue protagonista con un buen tanto

Pellegrini siempre ha confiado en Fekir, quien se encuentra también muy a gusto con su vida en el Betis y en Sevilla, pues tanto él como su familia se hallan perfectamente adaptados, cuestión también a tener en cuenta de cara a lo que pueda suceder a partir de este próximo 30 de junio: "Aquí se vive súper bien. La gente es muy amable en la calle, el clima es perfecto, en un club grande donde me dan mucha confianza. Hay todo para estar feliz".

Sánchez Martínez expulsó al francés en el derbi de Heliópolis del curso 2022-23

Al margen de lo que pueda acontecer con respecto a su futuro, el francés se prepara para vivir su octavo derbi de Liga, buscando su primer triunfo, pues de los siete que ha jugado ha empatado dos y perdido cinco. Sólo ha ganado uno, en la Copa, donde fue autor de un buen gol de saque de esquina directo. Además, quiere sumar los tres puntos de cara a esa lucha por Europa, dejando claro también que la diferencia de puntos en la tabla entre ambos equipos "no tiene mucha importancia en esos partidos. La gente quiere la victoria".

Por otro lado, Fekir se reencontrará mañana con Sánchez Martínez, el colegiado que lo expulsó en el derbi del 6 de noviembre de 2022 en Heliópolis y que acabó en empate a uno. Así afronta el 8 del Betis este nuevo enfrentamiento de la máxima rivalidad sevillana, con la incógnita sobre su situación. ¿Será el último derbi de Fekir?