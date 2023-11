Betis: Los cinco valientes

El Tribunal Supremo, en sentencia emitida el pasado 24 de octubre, declaró la nulidad de la suscripción de 36.869 acciones del Betis por Farusa, así como de otras 6.000 acciones suscritas, en su día, por Manuel Morales Luna y José León. En definitiva, que no hubo pago por las acciones por parte de Manuel Ruiz de Lopera ni de los otros dos demandados.

De esta forma queda ratificado el fallo del Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, aunque de los 17 accionistas que demandaron inicialmente en los juzgados, 12 decidieron firmar el pacto de compra venta de acciones en 2017 con Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver, y los otros cinco siguieron adelante con la demanda convencidos, como así ha sido, de que se sabría toda la verdad. Juan Luis Periáñez, José Manuel Serans, Manuel Serrano, Paco Galera y Emilio Soto, cinco valientes cargados de dignidad.

Las frases de Emilio Soto "El pacto con Lopera y Oliver fue vergonzoso, pues se cambió dinero por dignidad"

Y uno de ellos, Emilio Soto, siempre en el grupo de Béticos por el Villamarín, atiende la llamada de Diario de Sevilla para expresar su visión y sus sensaciones sobre la sentencia del Supremo tras un largo proceso. "Nos jugamos buena parte de nuestra vida familiar, de nuestro dinero y la posibilidad de que ese dinero fuera mucho dinero. Hasta nuestro físico en algún momento dado. Teníamos la certeza absoluta de que se había producido un fraude y nosotros teníamos que sacar a la luz ese latrocinio. No teníamos prisa", señala Emilio Soto.

Realidad "Lo de la paz social y la judicialización del club se ha demostrado que era una cortina de humo"

Éste incide, con cierto grado de indignación, en esas prisas que había por firmar un pacto que califica de "vergonzoso": "Había béticos que consideraban que era necesario llegar a un pacto con Lopera y Oliver. Un pacto que era vergonzoso, pues se cambió dinero por dignidad. Había gente con intereses que viendo la luz del túnel más cerca querían acabar con esto pagando. Y no sólo a Lopera, sino también a Oliver, un individuo de dudosa calaña en el devenir diario del club que se llevó cinco o seis millones de euros. ¿Eso a la gente no le preocupa? ¿En aras de la paz social? ¿Qué paz social? ¿Qué prisas había para ese acuerdo? ¿Por qué gente que había trabajado hombro con hombro se descabalgan del proyecto y se pasan al otro lado de la trinchera? Nos dejaron solos a cinco locos en este largo proceso. Esta sentencia del Supremo ha dejado claro que todo lo que se hizo de darle dinero a Lopera y Oliver no se tenía que haber hecho nunca".

Claridad "Nos hubiéramos quitado a Lopera de en medio sin haberle pagado ni un céntimo, ésa es la verdad"

Y es que en su momento, desde la parte gobernante de Heliópolis acorde con el pacto firmado con el ex presidente y el empresario navarro se esgrimió que había que firmarlo por la denominada paz social y por el hecho de quitar al Betis de la judicialización, cosa que Soto nunca entendió y sigue cuestionando: "Ellos hablaban de la paz social y la judicializacion del club, pero todo era una cortina de humo. Lopera, en ese momento, ya no estaba en el club. El club tenia sus administradores. ¿Por qué esa prisa? Nos hubiéramos quitado a Lopera de en medio sin haberle pagado ni un céntimo. Ésa es la verdad. No existía guerra social. Ahí aguantamos hasta el final. Hoy, el Betis sería 17 millones de euros más rico, cargado de dignidad y sería factible el Betis de los béticos y no el Betis de unos pocos béticos".

Firmeza "El Supremo deja claro que lo de darles dinero a Lopera y Oliver no se tenía que haber hecho nunca"

Ahora, tras esta sentencia del Supremo, el Betis le tendrá que abonar a Lopera los 4 millones, de los cerca de 8 que le debe abonar por ese pacto, cosa que eleva el grado de molestia de Emilio Soto por ese acuerdo con el empresario de El Fontanal de julio de 2017: "Se tiraron 17 millones. Y todavía se le deben 4. Se le dejaron de pagar esos 4 millones a Lopera hasta que se solucionara el último estertor jurídico. 17 millones que al Betis le vendrían ahora como agua de mayo".

Contundencia "El Betis sería 17 millones de euros más rico, y sería factible el 'Betis de los béticos' y no el Betis de unos pocos béticos"

No se olvida Soto, una vez que se ha sabido la verdad de la no compra de Lopera de sus acciones, de su gran amigo Hugo Galera, al que sigue admirando con emoción: "Estará desde el cuarto anillo riéndose con esa sonrisa socarrona que tenía. El que resiste gana siempre, decía don Hugo. Él había indagado y se había llenado de fango para saber qué es lo que había pasado en el Betis. Lo tenía muy claro. Vio desde el minuto uno lo que se había hecho allí. La clave, el punto final, es que el hecho de que Lopera haya estado dirigiendo el club veinte años con algo cercano al 18% es para que no se le olvide nunca al beticismo".

Presente "Que Lopera dirigiera el club veinte años con algo cercano al 18% es para que no se le olvide nunca al beticismo"

"Como bético y como miembro de los cinco locos que fuimos capaces de seguir adelante para que se supiera la verdad, y la aquiescencia de Hugo Galera, me llena de satisfacción. Aparte de esto, el orgullo de que el beticismo sepa que siempre va a haber cinco locos para poner pie en pared para que no se vuelva a producir otro latrocinio como ése. Siempre va a haber un bético que se levante en armas cuando vea que las cosas en su club no se hacen de manera correcta", concluye Emilio Soto, uno de los valientes que junto a cuatro compañeros de batalla en los juzgados tiene la satisfacción de haber hecho las cosas bien, actuando siempre con mucha dignidad.