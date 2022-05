La Champions condiciona el plan del Betis

La victoria ante el Valencia y el tropiezo del Sevilla ante el Mallorca ha abierto un nuevo escenario para el Betis. Si la clasificación para la Liga de Campeones parecía una utopía después de la derrota del sábado ante el Barcelona, en Heliópolis se quieren agotar las posibilidades, aun siendo conscientes de la dificultad de no depender de sí mismos, antes de seguir avanzando en la planificación de la próxima campaña.

La realidad económica de la entidad heliopolitana sería bien distinta si el equipo finalizara entre los cuatro primeros de la clasificación. De hecho, los cálculos que se manejan dentro del club cifran en más de 30 millones de euros la diferencia de disputar la Liga Europa –para la que los verdiblancos ya están clasificados como campeones de la Copa del Rey– o la Champions, una cantidad que incidiría directamente en los planes de mercado.

Aunque la dirección deportiva y los dirigentes vienen trabajando con diferentes escenarios económicos, a falta de dos jornadas para acabar la Liga, el club prefiere aguardar a conocer la clasificación final antes de tomar decisiones que condicionen el futuro más inmediato.

Para empezar, una clasificación para la Liga de Campeones permitiría que los verdiblancos afrontasen el mercado estival sin necesidad de desprenderse de jugadores. Si la necesidad de cuadrar los balances, como se ha reconocido por parte de los dirigentes, obliga a obtener unos 25 millones de euros en ventas, con el equipo entre los cuatro primeros el club tendría margen para hacerse fuerte en una hipotética negociación.

"En el fútbol no siempre se vende al que tú quieres, sino al jugador por el que llegan propuestas. Lo tiene que querer otro equipo", se admite dentro de la entidad heliopolitana, donde no existe nadie con el cartel de intransferible, pero donde también se tiene claro que no se malvenderá a un activo que se considere importante.

Si para el asunto de las posibles salidas sería importante ese ingreso extra de la Liga de Campeones, otro tanto ocurre con los fichajes. Con Luiz Felipe, que llegará con la carta de libertad, y Luiz Henrique, por quien el club pagará unos 8 millones de euros más objetivos, atados, más el gasto que supondrá la ejecución de la opción de compra de Willian José –otros 8 millones de euros–, los técnicos béticos tienen otros futbolistas en la agenda de cara al próximo año, aunque entrar en Champions permitiría un esfuerzo añadido. Y es que además de una mejor perspectiva económica, también el Betis sería más atractivo en el mercado si disputase la primera competición continental, a la vez que Manuel Pellegrini querría contar con unos refuerzos de garantías para afrontar otra temporada con una alta exigencia.

"Al final, manejamos parcelas económicas y saber dónde estamos situados es importante. No es lo mismo fichar para jugar la Liga sólo, que Europa y Liga, y más si juegas Champions. Tienes que ir con mucho cuidado a la hora de elegir", reconocía el director general deportivo, Antonio Cordón, en una entrevista reciente cuando se lo cuestionaba por el mercado de fichajes.

"Tenemos un plan A, un plan B y hasta un plan C que contemplaba quedarnos fuera de Europa y que ya está descartado. Aunque por presupuesto no es una exigencia estar en la Liga de Campeones, pero indiscutiblemente si se logra sería un paso de gigante en lo deportivo y también en la consolidación del proyecto", admitía el vicepresidente, José Miguel López Catalán, la pasada semana.

A cinco puntos del cuarto clasificado cuando sólo faltan seis en juego, todo indica que las posibilidades béticas para estar en Champions son escasas, pero en el Betis se quiere agotar ese cartucho que se ha presentado tras los resultados de esta jornada. "

Mientras las matemáticas den tenemos que creer, y la mejor manera de creer es ganando estos dos partidos que nos quedan, sabiendo que es difícil que los otros equipos pierdan puntos", manifestó el propio Pellegrini, con un cambio de discurso tras la victoria bética en Mestalla. Y es que la realidad de la Champions significaría un salto de nivel en la planificación bética.