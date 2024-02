Chimy Ávila y el partido en Cádiz: "Estoy bien, a disposición del míster"

El Betis ha presentado este miércoles al Chimy Ávila como nuevo jugador del Betis. El argentino se ha mostrado muy feliz por comenzar esta nueva etapa y está apto para la cita ante el Cádiz.

¿Por qué el Betis?

"He venido muchas veces a jugar al Villamarín y ahora tener a toda esa afición a mi favor me hace recordar a Sudamérica. El Villamarín se identifica mucho a allí, es muy parecido a los estadios grandes de Argentina".

Final del mercado

"Hubo momentos de desesperación en el sentido de que se notaba mucho las ganas de venir al Betis. Las ganas de vestir esta camiseta, pero a la vez estaba tranquilo porque confiaba en el trabajo de mis agentes y de la dirigencia del Betis".

¿Relanzar carrera en el Betis?

"Yo creo que mi carrera ha dado golpes, pero también tengo recompensas. Si no, no estaría aquí. La vida me da oportunidad en un club grande con gente extraordinaria. Voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible en este club".

Un sueño con el Betis

"Quiero ganar todos lo posible con este club. Voy paso a paso, ojalá el tiempo que esté aquí pueda ganar muchas cosas. Sabemos que es un club que siempre pelea por lo mejor".

Posición en el campo

"No he podido hablar con el míster, pero trato de captar sus ideas. Me dijo que mañana charlaríamos y tengo mucho que aprender de este míster y con ilusión cogeré consejos de él".

La atmósfera del Villamarín

"Primero tengo que hacer las cosas yo bien para que la gente vea mi desempeño. Es muy similar a la afición de Rosario Central. Me va ser igual en Central o acá porque la dos aficiones alientan iguales".

Palabras de Braulio

"La verdad que cuando salió lo del Betis nos sentamos los dirigentes de Osasuna con mi agente y conmigo. De ambas partes llegamos a la conclusión de que quizás se cerraba mi etapa en Osasuna. Sólo agradecer estos cinco años que estuve en Osasuna. A Braulio Vázquez y a la afición, agradecer el cariño y las cosas bellas que pasé en ese club".

Fuera de la Conference

"El míster nos comentó la situación. Necesitaba hacer otra maniobra. Nosotros mientras a todos nos vaya bien nos adaptaremos. Lo haremos lo mejor posible en Liga y confiamos en nuestros compañeros, que nos representarán bien".

Diálogo con compañeros del Betis antes de venir

"He hablado con Guido, Pezzella y Abde, y la verdad que ellos me mostraron su felicidad y eso a uno le llena de ganas. A Abde lo he cuidado mucho en Pamplona. Confío mucho en su palabra y en los mates de Germán".

Partido en Cádiz

"Ya llevo cuatro días entrenando con el equipo. He hecho la parte de fútbol y el trabajo completo. Estoy a disposición del míster. Estar, estoy bien".