Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior (14 de enero de 1999, Sao Paulo, Brasil) llegó al Betis a mitad del de la temporada 2018-19, y con el paso de los partidos se hizo con el puesto de titular en el lateral derecho de la zaga. Ya el curso pasado lo jugó prácticamente todo y en éste, a las órdenes de Manuel Pellegrini, está siendo también un fijo en las alineaciones. Y todo, gracias a su continuo crecimiento, que va a la para de un Betis del que desvela varias claves del cambio dado con la entrada del nuevo año, de cara a conseguir el objetivo de jugar competición europea la próxima temporada.

–¿Cómo llega el equipo al parón? ¿Supone un freno?

–A nosotros, yo creo que esto nos viene de lujo para descansar. Venimos haciendo un buen trabajo y está bien descansar para volver enfocados a conquistar las cosas que deseamos. Cuando tú empiezas a ganar tienes más ganas de seguir jugando y compitiendo, pero bueno, estas dos semanas vienen bien para descansar, estar con la familia y volver más fuertes todavía.

–Así se coge fuerza para un sprint final con ilusión…

–Eso hablamos aquí dentro. Tenemos diez finales y tenemos que estar concentrados para sacar el máximo de puntos posible.

–El equipo ha dado un paso adelante mentalmente, ¿no?

–Claro, eso seguro. Tenemos jugadores de mucha calidad, pero en general como equipo no estábamos bien. Unos atacaban, otros defendían y nos costó un poco. Luego nos encontramos. La clave es que nos encontramos como equipo y pudimos sacar los puntos que necesitábamos.

–Por eso ahora se ve un Betis que funciona como bloque…

–Todos atacamos y todos defendemos. Esa fue la clave para estos buenos partidos que estamos haciendo.

–¿Y cuál fue la tecla para el cambio?

–El momento que cambió todo fue el momento en el que nos encontramos como equipo. Estoy seguro de que fue eso. Desde la temporada pasada había jugadores buenos y de calidad, pero perdíamos partidos tontos por fallos tontos y seguramente aprendimos de eso. Esta temporada nos costó al principio, pero ahora estamos a un nivel muy bueno.

–¿Perdió el equipo confianza esa pasada temporada?

–Cuando tú pierdes muchos partidos seguidos por cosas raras la mentalidad se viene a abajo. Entonces, cuando la cosa va bien, cambia eso. La temporada pasada fue un poco eso. Perdíamos partidos seguidos y no estábamos bien mentalmente, y esta temporada mejoramos mentalmente para estar en este buen momento.

–En ese cambio de mentalidad, ¿qué papel ha jugado Manuel Pellegrini?

–Es un entrenador que trabajó en grandes equipos y sabe cómo hay que competir. Habla mucho con nosotros e independientemente del resultado hay que seguir peleando. En un partido perdimos dos a cero al descanso y en la segunda parte cambiamos el marcador. Ésa es la mentalidad. Hay que tener siempre la mentalidad de seguir peleando.

–Se ve ahora al equipo más maduro…

–Eso se nota muchísimo. Cuando nos meten un gol seguimos concentrados porque sabemos que tenemos potencial y capacidad para sacar el partido adelante, y esa mentalidad de ahora nos está ayudando mucho a sacar los partidos.

–¿Este Betis tiene techo?

–Nosotros tenemos que ir partido a partido peleando por cosas buenas. Estamos sextos y queremos pelear por los puestos de arriba. Hay que seguir con esta mentalidad, nosotros no tenemos techo.

–Ya se puede decir abiertamente que el reto es Europa…

–Eso por supuesto, con el trabajo que venimos haciendo eso lo tenemos en la cabeza.

–Se habla del crecimiento del equipo, pero en qué ha evolucionado Emerson desde que llegó y qué necesita mejorar…

–Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí… Yo vengo de una liga que es diferente en todos los sentidos: en intensidad, aquí el fútbol más rápido y en Brasil más tranquilo y no exige mucho defensivamente y eso al principio aquí me costó. Yo vengo mejorando poco a poco. Hay que jugar partido a partido para mejorar. Pellegrini por supuesto ha hablado conmigo, que tengo que mejorar en defensa. En ataque sí voy bien, pero estoy tranquilo porque creo que vengo mejorando eso. Me veo con más consistencia. Me veo más preparado en defensa. Ahora en defensa confío mucho en mí y sé que estoy mejorando poco a poco, creo que soy más consistente.

–También en la faceta defensiva es importante dejar la portería a cero…

–Cuando hablamos de defender hablamos del portero y los cuatro defensores, pero la defensa empieza por el delantero y termina por el portero. En defensa, como equipo, no estábamos bien, teníamos muchos espacios y luego cuando nos encontramos como equipo mejoramos y ahora no nos meten gol con facilidad.

–En el plano personal, ¿esperabas tan pronto ser indiscutible en el Betis? Si la gente dice un once del Betis, siempre lo nombra…

–Tenemos una plantilla que es muy buena, jugadores en todas las posiciones, pero yo me alegro por el cariño de la gente conmigo. Eso es una cosa que veo, que los aficionados ven que estoy haciendo un buen trabajo y eso me alegra mucho.

–¿Emerson tiene techo?

–Yo vengo mejorando cada día. Yo trabajo muchísimo para mejorar en todos los aspectos, en defensa y en ataque. Tengo mucho que aprender todavía, pero estoy en el camino correcto.

–Hablando de aprender, ¿cómo lleva el francés?

–Intento estudiar un poco, pero es muy difícil (risas).

–Se avecina un verano importante para usted: Juegos Olímpicos, Copa América…

–Para todo jugador la selección es una cosa muy importante, vengo trabajando mucho para ser convocado. Voy con la sub 23, que tiene olimpiadas y fui una vez con la absoluta. Trabajo fuerte para tener más oportunidades con ésta.

–¿Del Barcelona sabe algo?

–Yo veo lo que sale en la prensa, pero ahora mismo estoy cien por cien concentrado aquí. No pienso el Barcelona u otro lado, sólo pienso en el Betis. Tenemos diez partidos importantes y queremos sacar todos si es posible. Cuando acabe la temporada empezaré a pensar en mi futuro.

–Si sigue en el Betis, siempre será mejor en Europa…

–Por supuesto. Para mí y para todos los jugadores que estamos aquí. Merecemos poner al Betis donde tiene que estar porque es un club espectacular y tiene que estar peleando siempre por cosas importantes.

–Para ese objetivo Fekir es muy importante, ¿qué pensó cuando vio el gol que le hizo al Levante?

–De Fekir se puede esperar todo. Tiene mucha calidad, en cualquier momento te puede hacer una jugada de esas. Para mí es normal, lo veo entrenar y sé de su capacidad. Es un jugador espectacular.

–Y esa celebración entre ambos…

–La hacemos desde la pasada temporada y seguimos haciéndola en ésta porque me llevo bien con él.

–¿Por qué a Fekir le ha costado tanto en la faceta goleadora este año?

–Eso pasa con todos los jugadores. A veces intenta uno las cosas y no salen. Fekir lo ha seguido intentando, nosotros sabíamos que nos podía ayudar más. Y ahora ha empezado a meter goles y ya no va a parar.

–Y cómo lleva Joaquín su suplencia, el jugar menos…

–Joaquín está con el grupo siempre, si le toca jugar o no, está con el grupo. La plantilla tiene potencial y eso es más una conversación con el míster, pero con nosotros Joaquín siempre ha sido y es el mismo.

–¿Puede ser ese buen ambiente dentro del vestuario otra de las claves del buen momento del Betis? Que todo el mundo se siente importante…

–Cuando estábamos jugando la Copa, daba igual el partido, Pellegrini nos puso a todos a jugar y esa fue la clave para que nosotros estemos donde estamos ahora. Todos nos sentimos importantes y eso es clave. Los jugadores del banquillo entran y meten gol y eso es importante para nosotros.

–En este sentido, ¿ve bien que se mantenga la norma de los cinco cambios?

–La verdad que viene muy bien, tenemos una plantilla con jugadores muy buenos y en todos los equipos todos los jugadores quieren jugar. Y así es más fácil también para el míster a la hora de manejar el equipo.

–Un equipo, un Betis que siempre se levanta…

–Tenemos la mentalidad de pelear por cosas grandes. No es un partido el que cambia la temporada. No porque perdamos el derbi se acabó todo. Tenemos diez partidos por delante y hay que seguir. Tenemos la mentalidad de estar arriba y hay que pasar por eso. Yo no quiero perder un derbi nunca, pero hay que seguir peleando como sea. Todos tenemos esa mentalidad ahora.

–¿Y le gustaría que hubiese público en las gradas antes del final de Liga?

–Cuando entro en el campo y veo el estadio vacío me duele. Sé cómo son los aficionados nuestros, que quieren estar cerca de nosotros y nosotros de ellos. Debe pasar la pandemia, hay que cuidarse, pero si antes de que acabe la temporada pueden volver los aficionados me encantaría. Me encanta estar con la gente cuando entramos en el campo, los echamos de menos.