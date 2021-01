...y Fekir esgrimió unos incomprensibles galones

Hubo derbi tras la víspera más convulsa que se recuerda, partía de claro favorito el Sevilla y a estas horas estará dando por bueno el punto. Fue un derbi más, lo habitual en estos partidos de más tensión que fútbol, pero el que iba de víctima propiciatoria desperdició una ocasión clamorosa de triturar los pronósticos. Con una sola ocasión, el Sevilla hizo gol, golazo de Suso, mientras que el Betis hasta falló un penalti.

Un penalti que pasará a engrosar la larga lista de penaltis errados por los béticos y que iba a protagonizar Fekir, posiblemente el futbolista más sobrevalorado y con más galones que haya vestido la verde, blanca y verde. Es este penalti punto fundamental en la historia de un partido limpio y en el que rara vez se encontró el Sevilla consigo mismo. No sé si tan fundamental es Fernando para el equilibrio del equipo, pero lo cierto es que ayer el Sevilla no parecía el Sevilla.

La primera parte se juega casi toda en territorio rojo y tanto Fekir, sobre todo, y Canales se apuntan dos vicegoles. Pero en fútbol nada pintan los vicegoles y así pasa que en cuanto se reanuda el pleito y en el primer balón que toca En-Nesyri, Suso hace un alarde de calidad para adelantar a su gente. Pero reaccionó inmediatamente el Betis para que Loren forzase penalti de Diego Carlos. Lo tiró quien debía tirarlo, Canales, para tablas cuando queda un mundo por delante.

Salvo alguna escaramuza sin consecuencias a la contra, el partido va a jugarse más cerca de Bono que de Bravo. El Betis agarra el martillo, el Sevilla no tiene otra salida que ejercer de yunque y llega el penalti de marras. ¿Por qué no lo tira Canales?, se pregunta cualquier bético. Nadie se lo explica, pero Fekir se apodera del balón, esgrime unos galones incomprensibles, y Bono lo aborta. Y ahí acabó un derbi que estuvo a punto de no darse y en el que no se cumplió el pronóstico.