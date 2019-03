El futbolista del Betis Francis se ha mostrado muy feliz por haber renovado su contrato con el Betis hasta 2023, como ha expresado en los medios oficiales.

Tranquilidad

"No era algo que me estuviera dando muchos quebraderos de cabeza, pero ahora que voy ampliar mi vinculación con mi club estoy muy contento y satisfecho de seguir defendiendo el escudo de las trecer barras. Muy feliz, llegué en 2014, he vivido buenos momentos, esto es un aprendizaje que se queda para mí y ahora, a seguir disfrutando mucho".

Cuatro temporadas más

"Todavía me queda mucho por delante. No voy más allá en cuanto a años. Tengo por delante temporadas para seguir creciendo y devolver la confianza que me ha dado el club. Voy a trabajar para devolver esa confianza".

Otras opciones

"Yo, desde un primer momento, cuando el club le hizo sabe a mi agente que me iban a renovar, estaba tranquilo, agradecido y feliz de estar aquí. Le dije que se pusiera en contacto con ellos y cuando llegaran a un acuerdo me avisara. No pensaba en ningún momento en irme de aquí. Estoy contento".

Sacrificio

"Desde que llegué aquí he tenido momentos difíciles con las lesiones. He pasado por dos operaciones, pero eso ha pasado ya y ha quedado atrás. Estoy con muchas ganas. Tengo por delante mucho tiempo, estoy centrado en mi trabajo y seguro de que todavía puedo dar mucho más. Tengo ganas de seguir demostrando al mejor Francis, que aún está por ver".

Madurez

"La familia es bastante importante para mí. Hay momentos difíciles a lo largo de una carrera del deportista. Hay etapas buenas y malas. Yo trato de aislarme de todo, de estar centrado y trabajar. Queda mucho Francis por delante, con ganas de lograr el objetivo de esta temporada".

Objetivo

"El año pasado fue un año más de experiencia de ir aclimatándome a competir en la elite. Este año he pasado de jugar en Tercera, a Primera y competir a un ritmo alto, con rivales que tienen jugadores expertos. Todo tiene un proceso. Soy joven y estas temporadas me van servir para seguir creciendo. El retrasar un poco la posición también necesita un proceso, por lo cual es normal que me vaya aclimatando un poco a todas estas situaciones. La temporada que viene sería un poco más la confirmación de esa evolución y crecimiento".

Lesión

"Estoy bastante bien. Con ganas de empezar a rodar en el campo y de estar lo antes posible para el míster y ayudar al equipo. Al final ponerse fechas no va ayudar en nada. Pero es verdad que va bastante bien la lesión y según la evolución podré estar pronto disponible".

Aprendizaje en estos dos años

"En el aspecto mental. Es verdad que estás acostumbrado a entrenar con amigos o chavales que llevas bastantes años juntos jugando, luego el ritmo y la presión de jugar tres competiciones. En Primera estás mucho más expuesto. El aspectro mental cambia y es algo en lo que he mejorado bastante".

Confianza de Setién

"Al final, todo jugador, sin confianza, es difícil que pueda mostrar su mejor versión y que pueda dar el rendimiento que se espera. El míster es fiel a sus ideas, lo ha demostrado en casos individuales y colectivos. Él siempre es fiel a sus ideas, es algo de admirar. En el grupo nunca cambia su idea y eso es positivo".

10 partidos

"Es cierto que sólo tienes que ver los resultados y jornadas cómo se van dando. Salvo el Barcelona ningún equipo mantiene una regularidad tres o cuatro partidos porque hay mucha igualdad. Quedan 30 puntos en juego y sabemos que meternos en Europa pasa por ganar la mayoría. Estamos bastante centrados, somos conscientes de que es difícil, pero somos optimistas y seguro de que vamos a conseguirlo. Estoy seguro de que cuando acabe la temporada vamos a estar ahí".