Gabriel Paulista, seria duda en el Valencia para la final de Copa

El central del Valencia Gabriel Paulista es seria duda en estos momentos de cara a la final de Copa del próximo 23 de abril, después de que ayer pidiera el cambio al final del partido por problemas físicos que, a falta de pruebas, podrían ser preocupantes.

Gabriel Paulista fue sustituido en el minuto 84 por Eray Cömert y José Bordalás confirmó la lesión del zaguero en rueda de prensa al final del encuentro: "Ha tenido una sensación mala. Ha tenido mala fortuna durante la temporada. Necesita minutos. Los entrenadores tomamos decisiones a veces que desde fuera no se perciben. El otro día ya jugamos con defensa de cinco para proteger a Thierry y Gabriel, que venían de lesión, para que hicieran menos esfuerzos. Hoy me he equivocado yo al jugar con cuatro atrás".

Así, en estos momentos, existe preocupación en el valencianismo por la posible ausencia del principal baluarte defensivo del cuadro de Bordalás de cara a la final de Copa ante el Betis, ya que es el defensa más fiable por su calidad y liderazgo, pese a que los problemas físicos le vienen haciendo parar ya bastantes veces en la presente temporada.

Por otro lado, también se marchó teniendo que ser asistido el joven Yunus Musah, con un problema en el abductor derecho a la espera de pruebas médicas.