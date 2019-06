Lo Celso, el camino de Argentina en la conexión con Messi

Argentina se impuso a Nicaragua con solvencia (5-1) en un amistoso de cara a al inicio en la Copa América en el que destacaron dos nombres propios, Giovani Lo Celso y Messi. La conexión entre el jugador del Betis y la estrella del Barcelona fue total, hasta el punto de que la prensa argentina destacó el hecho de que por fin Leo haya encontrado a su mejor aliado sobre la hierba en el combinado albiceleste.

"Lo Celso es el camino", titulaba uno de los artículos del prestigioso diario Olé, que a continuación expresaba lo siguiente: "Era la gran apuesta de Sampaoli en la antesala de Rusia 2018 pero nunca le dio minutos. Lo que se veía en las prácticas en la previa mundialista en Barcelona, lo disfrutó ayer Scaloni. Porque el ex ayudante de Sampa logró la conexión que hace rato no se daba en la Selección entre un volante y el capitán Messi. Fueron 45 minutos, ante un rival muy pero muy limitado, pero se vio que hay química entre el surgido en Central y el mejor del mundo. Todas las jugadas ofensivas del seleccionado partieron de este volante de 23 años que viene de romperla en el Betis de España. Fue el eje del juego, recostado sobre la derecha, bien cerquita de Lionel. Fue el encargado de llevar la pelota, de que Messi no tuviera esa tentación de bajar tanto a buscarla porque no le llega. Gio entendió anoche cómo explotar lo mejor de Leo, que pudo haber hecho mucho más que un doblete en San Juan (...)".

El buen encuentro que firmó Lo Celso quedó reflejado en la estadística, con una asistencia, 84 pases (89% de precisión en el pase), siete pases clave, tres acciones individuales ganadas y un balón recuperado. Guarismos que la hinchada argentina tomó como aire fresco, al comprobar que por fin Messi encuentra un socio sobre el terreno de juego con el que se entiende cada vez mejor.

"Seguimos con la apuesta a punto. Vamos Argentina", escribió el futbolista del cuadro verdiblanco en sus redes sociales tras el partido. Messi y Lo Celso comparten el nacimiento en la misma ciudad (Rosario) pero con sentimientos futbolísticos diferente (Newell’s Old Boys y Rosario Central), y ahora en la selección argentina ambos disfrutan de su gran pasión, el fútbol.