De la renovación de Guardado a la de Joaquín y Diego Lainez

Entre Andrés Guardado y Joaquín Sánchez existe una química especial. Ambos son los capitanes más experimentados del vestuario del Betis, por lo que han compartido múltiples experiencias desde la llegada del mexicano en 2017. Durante la entrevista en la televisión oficial, el capitán ha felicitado a su compañero por la continuidad e incluso ha bromeado con la suya. "A ver si nos vemos el año que viene", le ha comentado el portuense, que ha dejado abierta así la puerta de su renovación.

"A quién no le iba a gustar, a nadie que le preguntes dentro del Betis no le gustaría tenerlo un año más. Es un privilegio compartir vestuario, compartir capitanía. Aunque también están Canales y Fekir, y otros antes, al ser de los más grandes me ha tocado compartir cosas más íntimas. Es un privilegio", le ha respondido Guardado a Joaquín.

Además de con el portuense, Guardado también tiene una relación especial con Diego Lainez. "Es un chavo que tiene mucha personalidad, hay que estar detrás de él para ayudarle. Le juega malas pasadas. Lo cuido mucho. Desde que llegó, siendo muy joven, me sentí con la responsabilidad de ayudarle dentro de lo que se pueda. Intento llevarlo por buen camino", ha comentado el mexicano, que también ejerce su influencia con Paul: "Lo tengo a raya, tiene muchísimas cualidades, pero es distraído. Con lo bueno que es, es una pena. Tenemos una apuesta entre los dos, hay que sacar lo mejor de él. Tiene un potencial enorme".