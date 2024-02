Haro y López Catalán compran casi 1.800 acciones a Manuel Castaño

Ángel Haro sigue consolidando su posición en el Betis y con la ampliación de capital en pausa, pendiente todavía, más de seis meses después de la junta, de algún requisito de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), el presidente bético, junto a su socio y vicepresidente, José Miguel López Catalán, habría comprado un importante paquete de acciones a Manuel Castaño, según adelanta el portal Muchodeporte.

En concreto se trata de 1.777 acciones, pese a lo cual, además de otra venta hace un tiempo, Castaño mantiene en su poder unas 3.400 acciones. En 2019 ya vendió a Joaquín Caro Ledesma otras 2.000 acciones a un precio de 800 euros cada una para hacer frente a unas costas judiciales exigida por el Juzgado de lo Mercantil número 1, en el que tuvo que hacer frente a un pago de 466.000 euros con el fin de parar el embargo por parte del citado juzgado. Ahora, con esta venta, da por concluido el pleito tras desembolsar 1,4 millones de euros por las costas del litigio.

Hay que remontarse al año 2012 para comprender todo lo sucedido. Los los ex consejeros del Betis Manuel Castaño, Ángel Vergara y Jaime Rodríguez Sacristán presentaron en el juzgado de lo Mercantil una demanda sobre la impugnación de la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de diciembre de 2011, en la que denunciaban errores o irregularidades contables, "como por ejemplo la infravaloración de futbolistas que ya no pertenecían a la entidad (Ricardo y Odonkor)", según la web citada. El juez de refuerzo de lo Mercantil Javier Carretero desestimó la demanda y la Audiencia también rechazó el recurso que presentaron los ex consejeros. Las costas rondaron el millón y medio de euros.

"He vendido para levantar el embargo de las acciones y terminar de modo definitivo con el problema de las costas judiciales que me creó el Juzgado de lo Mercantil con una resolución injusta a todas luces y que me ha llevado a esto. Antes de que me subastaran las acciones, he vendido una parte de ellas para liberar todas las demás y dejarlas libres de cargas. Y quedarme tranquilo, después de años de lucha judicial, de gastos y sufrimiento. No me han dejado otra solución", ha explicado Manuel Castaño a Besoccer.