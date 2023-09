Haro: "La operación de venta de Luiz Felipe había que hacerla fuese el momento que fuese"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha analizado algunos temas de la actualidad del Betis, como la venta de Luiz Felipe y todo lo relacionado en torno a la ampliación de capital.

Venta de Luiz Felipe

"Es una operación que había que hacer fuera en el momento que fuera. Hubiera sido una negligencia empezar un año deportivo con unas pérdidas que no son asumibles. La operación de Luiz Felipe había que hacerla y gracias a ella y a otras muchas cuestiones vamos a empezar con cuentas equilibradas y sin pérdidas, cosa que no es fácil para ningún club. Tras los dos años tan malos por el Covid, ha habido que trabajar en equilibrar los números y en ello hemos estado con una implicación máxima por nuestra parte. Hemos puesto los avales y las cuentas están prácticamente equilibradas y podemos seguir creciendo siendo sostenibles".

Necesidad de vender a Luiz Felipe

"La venta de Luiz Felipe había que hacerla en cualquier circunstancia. Hubiera sido preferible dentro de los plazos de mercado nacionales, de acuerdo, pero había que hacerla. El mercado es así, así están las cosas ahora y hay que afrontarlas. Pero este traspaso no es una cuestión vinculada a pérdidas sino a sostenibilidad deportiva, al hecho de tener una plantilla a la que se le pueda pagar. No tiene nada que ver con una negligencia en la gestión ni con las pérdidas, sino que se trata de una operación que hay que hacer cuando sea porque se trata de tener una buena plantilla pero que se pueda pagar, ser sostenibles".

Haro y la posible impugnación de la Junta "No creo que ocurra; los béticos no compran el mensaje de esos señores"

La declaraciones de Pellegrini sobre la "irresponsabilidad" de vender a Luiz Felipe

"El Betis tiene un gran entrenador, de los mejores posibles. Además de serlo, seguro que comprende la situación y la operación que hubo que hacer con Luiz Feliipe, porque se trata de ser sostenibles deportivamente hablando. Por eso la operación había que hacerla y el cuerpo técnico lo ha entendido. Las declaraciones de Pellegrini iban en un contexto diferente por la fecha en la que estábamos, pero es consciente de la necesidad que había de realizar esa operación. Que no era el momento idóneo, de acuerdo, pero es algo que había que hacer".

Límite salarial: de 96.725.000€ a 89.906.000€

"Se trata de cantidades teóricas, es el límite en base a unos ingresos, pero el Betis no está en ese límite sino uno mayor por motivos como los avales que se han presentado y por otras circunstancias. Ahora mismo hay en el club un nivel de gasto de plantilla similar o incluso mayor que el del año pasado. el Betis todavía no está en la regla del uno por uno. Hemos mejorado mucho con la ampliación de capital todo lo que tiene que ver con los límites salariales pero aún tenemos que trabajar algo más para llegar a ese punto, que alcanzaremos con las medidas que estamos adoptando. La ampliación va a ayudar, pero sólo con ella no se termina de cuadrar".

¿Posible impugnación de la junta?

"No creo que ocurra. No tenemos conocimiento más allá de las declaraciones que están haciendo estos días. Han pedido información. Todo esto me cuesta hasta contestar. A ellos (Joaquín Caro Ledesma, Rafael Salas y familia Galera) le fallan todo. Como emisores, los béticos los conocen y no compran ese mensaje y hasta el canal que utilizan no es el más apropiado".